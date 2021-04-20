ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До 23 апреля специальная акция Про бизнес!

20.04.2021 14:29 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

До 23 апреля специальная акция Про бизнес!
Фото probusiness.io

Друзья, мы продолжаем встречи Клуба Про бизнес, наши конференции и образовательные ивенты.

Ближайшая встреча Клуба состоится уже в эту пятницу, 23 апреля, в отеле «Ренессанс Минск». Основная тема встречи – финансы для бизнеса, возможности банковского и небанковского финансирования сейчас.

До 23 апреля специальная акция Про бизнес!
Фото: probusiness.io

И у нас будет очень насыщенный май:

14 мая – очередная встреча Клуба

21 маямасштабная образовательная конференция «Бери и делай!» с участием Аркадия Цукера, Вероники Коппек, Александра Панькова, Андрея Голованова и других ярких спикеров.

22 мая – новый семинар Аркадия Цукера в Минске «Поколение перемен. Уроки для бизнес-мышления»

28 мая – вечеринка Клуба Про бизнес 28/28 в хабе на ул. Пинской, 28

До 23 апреля специальная акция Про бизнес!
Фото probusiness.io

До 23 апреля действует специальная акция! При покупке годового участия в Клубе Про бизнес вы получаете бонусом на выбор бизнес-билет на конференцию «Бери и делай!» или бизнес-билет на однодневный семинар Аркадия Цукера.

Важно: участие в Клубе Про бизнес возможно только для руководителей и собственников бизнеса.

По всем уточняющим вопросам вы можете обратиться к менеджеру Клуба Руслане Прусаковой: +375292999528 viber, telegram, e-mail: rp@probusiness.io

До новых встреч в нашем сообществе!

С уважением,

команда Про бизнес

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближайшая встречаКлуба состоится уже в эту пятницу, 23 апреля, в отеле «Ренессанс Минск». Основная тема встречи - финансы для бизнеса, возможности банковского и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске уже в 16 поликлиниках можно сдать просроченные лекарства - список
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by