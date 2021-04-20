До 23 апреля специальная акция Про бизнес!

Источник материала: ProBusiness



Фото probusiness.io

Друзья, мы продолжаем встречи Клуба Про бизнес, наши конференции и образовательные ивенты.

Ближайшая встреча Клуба состоится уже в эту пятницу, 23 апреля, в отеле «Ренессанс Минск». Основная тема встречи – финансы для бизнеса, возможности банковского и небанковского финансирования сейчас.



Фото: probusiness.io

И у нас будет очень насыщенный май:

14 мая – очередная встреча Клуба

21 мая – масштабная образовательная конференция «Бери и делай!» с участием Аркадия Цукера, Вероники Коппек, Александра Панькова, Андрея Голованова и других ярких спикеров.

22 мая – новый семинар Аркадия Цукера в Минске «Поколение перемен. Уроки для бизнес-мышления»

28 мая – вечеринка Клуба Про бизнес 28/28 в хабе на ул. Пинской, 28



Фото probusiness.io

До 23 апреля действует специальная акция! При покупке годового участия в Клубе Про бизнес вы получаете бонусом на выбор бизнес-билет на конференцию «Бери и делай!» или бизнес-билет на однодневный семинар Аркадия Цукера.

Важно: участие в Клубе Про бизнес возможно только для руководителей и собственников бизнеса.

По всем уточняющим вопросам вы можете обратиться к менеджеру Клуба Руслане Прусаковой: +375292999528 viber, telegram, e-mail: rp@probusiness.io

До новых встреч в нашем сообществе!

С уважением,

команда Про бизнес

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