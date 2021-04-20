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До 23 апреля специальная акция Про бизнес!
20.04.2021 14:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Друзья, мы продолжаем встречи Клуба Про бизнес, наши конференции и образовательные ивенты.
Ближайшая встреча
И у нас будет очень насыщенный май:
14 мая – очередная встреча Клуба
21 мая –
22 мая – новый семинар Аркадия Цукера в Минске
28 мая – вечеринка Клуба Про бизнес 28/28 в хабе на ул. Пинской, 28
До 23 апреля действует специальная акция! При покупке годового участия в Клубе Про бизнес вы получаете бонусом на выбор бизнес-билет на конференцию «Бери и делай!» или бизнес-билет на однодневный семинар Аркадия Цукера.
Важно: участие в Клубе Про бизнес возможно только для руководителей и собственников бизнеса.
По всем уточняющим вопросам вы можете обратиться к менеджеру Клуба Руслане Прусаковой:
До новых встреч в нашем сообществе!
С уважением,
команда Про бизнес
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Ближайшая встречаКлуба состоится уже в эту пятницу, 23 апреля, в отеле «Ренессанс Минск». Основная тема встречи - финансы для бизнеса, возможности банковского и...
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