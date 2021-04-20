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Опубликован свежий список "экстремистских" телеграм-чатов

20.04.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГУБОП опубликовал список телеграм-чатов и каналов, признанных экстремистскими, распространение которых преследуется по закону.

ГУБОП опубликовал список телеграм-чатов, признанных экстремистскими, распространение которых преследуется по закону.
 
По данным на 20 апреля, суд признал экстремистскими следующие ресурсы мессенджера Telegram:
 
«NEXTA-live (НЕХТА-live)»
«NEXTA (НЕХТА)»
«LUXTA»
«Мозырь 97%»
«Водители 97»
«Брест: Слухи и факты»
«МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ»
«БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«Каратели Беларуси»
«МотолькоПомоги»
«Гродно 97%»
«Гомель Советский 97»
«Речица для Жизни ЧАТ»
«Брест 97%»
«Я ВЫХОЖУ / МКБ»
«Чат группы Каратели»
«Чат невероятного Витебска»
«Могилев 97%»
«Бобруйск 97%»
«Осиповичи для жизни»
«Бульвар Непокоренных»
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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ГУБОП опубликовал список телеграм-чатов и каналов, признанных экстремистскими, распространение которых преследуется по закону.
 
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