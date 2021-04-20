|
Опубликован свежий список "экстремистских" телеграм-чатов
Источник материала: Партизан
ГУБОП опубликовал список телеграм-чатов и каналов, признанных экстремистскими, распространение которых преследуется по закону.
ГУБОП опубликовал список телеграм-чатов, признанных экстремистскими, распространение которых преследуется по закону.
По данным на 20 апреля, суд признал экстремистскими следующие ресурсы мессенджера Telegram:
«NEXTA-live (НЕХТА-live)»
«NEXTA (НЕХТА)»
«LUXTA»
«Мозырь 97%»
«Водители 97»
«Брест: Слухи и факты»
«МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ»
«БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
«Каратели Беларуси»
«Витебск 97»
«МотолькоПомоги»
«Гродно 97%»
«Гомель Советский 97»
«Речица для Жизни ЧАТ»
«Брест 97%»
«Я ВЫХОЖУ / МКБ»
«Чат группы Каратели»
«Чат невероятного Витебска»
«Могилев 97%»
«Бобруйск 97%»
«Осиповичи для жизни»
«Бульвар Непокоренных»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУБОП опубликовал список телеграм-чатов и каналов, признанных экстремистскими, распространение которых преследуется по закону.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)