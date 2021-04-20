В России на госТВ призвали ввести войска в Беларусь. МИД молчит









Депутат Журавлев, выражая озабоченность информацией о якобы подготовке покушения на Александра Лукашенко, потребовал немедленно ввести российские войска в Беларусь.





«Для американцев кого-то убить – это нормально!» — заявил он, добавив, что «за троянским конем в Беларуси, очевидно, торчат американские уши».





Депутат белорусской Палаты Представителей, который также присутствовал на записи передачи, Сергей Клишевич заявил, что это является излишним и что российские войска в Беларуси есть. В случае необходимости они, по его словам, могут обеспечивать безопасность властям страны из Смоленска.





МИД молчит

Комментируя это в своем телеграм-канале, российский политолог Андрей Суздальцев выказал сомнение в правдивости сообщений действующих властей Беларуси о готовящемся перевороте.





«Можно понять депутата. Если мы действительно верим главе белорусского государства (а почему нам ему не верить? Конечно верим!) о том, что с августа прошлого года республика фактически подвергается агрессии, то Москва просто не выполняет свой союзнический долг и не защищает Беларусь, которой то угрожают оба польских танка и эскадрон «крылатых» гусар, то некие дивизии террористов и эшелоны оружия, непрерывным потоком идущих через белорусско-украинскую охраняемую (!) границу, то происки американского ЦРУ и прекрасно подготовленных мускулистых и прыгучих белорусских эмигрантов-рейнджеров в лице того же А. Федуты.





России действительно давно пора ввести войска и подвести их к западной границе Союзного государства и проблема с безопасности не только А. Лукашенко и его детей, но и самой Беларуси будет навсегда снята, как с российским Крымом», — заявил он.





Однако, по его словам, «представители «подвергающегося непрерывным атакам» белорусского правящего режима» «вполне готовы менять провокации белорусского КГБ на миллиарды долларов США из российского федерального бюджета».





Министерство иностранных дел Беларуси пока никак не прореагировало на требование депутата из соседней страны ввести иностранные войска на нашу территорию...