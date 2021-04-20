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Белоруска получила от БПС-Сбербанка 20 000 рублей. Выяснили, за что

20.04.2021 14:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

БПС-Сбербанк передал жительнице Гродненской области 20 тысяч рублей. Она стала победителем игрового «платежного марафона», который банк провел вместе с Visa.

«Платежный марафон» стартовал в декабре прошлого года для держателей карт Visa БПС-Сбербанка. Вся дистанция была разбита на 6 этапов, на которых надо было суммарно или разово совершать операции по карте на 200 рублей. Взамен выдавался код с шансом выиграть 500 рублей – счастливчиков определяли каждые две недели. На финише стал известен и победитель суперприза в 20 тысяч рублей.

Крупную сумму получила инженер из Ошмян Наталья Синкевич. Раньше она никогда не выигрывала. Счастливой для нее стала покупка подарка сыну на 23 февраля, который она оплатила картой LaCard. Как использовать 20 тысяч рублей, в семье пока не определились: что-то положат на депозит, что-то, видимо, используют.

«Долго думали. Часть денег положим на депозит в БПС-Сбербанке, а по поводу второй части – к единому мнению с семьей пока не пришли», – призналась победительница.

Всего же банк выдал более 40 тысяч игровых кодов и разыграл 40 500 рублей.

«Мы нарастили портфель активных карт и зафиксировали прирост в транзакционной активности, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – Последний показатель, в том числе, отражает интерес наших клиентов к различного рода геймификациям, которые мы будем предлагать и в будущем».

 
 
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БПС-Сбербанк передал жительнице Гродненской области 20 тысяч рублей. Она стала победителем игрового «платежного марафона», который банк провел вместе с Visa.
 
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