Деловая инициатива: в Беларуси началась неделя предпринимательства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Диалог между бизнесом и властью в Беларуси должен стать интенсивнее. Такое пожелание высказали более половины предпринимателей, которые приняли участие в опросе по оценке индекса делового оптимизма, передает «МИР 24».

В этом году опрос был самым масштабным – на вопросы ответили представители более 21 тысячи предприятий и компаний. Одна из главных тем – работа бизнеса в пандемию, когда границы партнеров в соседних странах закрыты. Во время недели предпринимательства, которая стартовала в стране, эту тему обсудят на всех площадках.

«На форуме будем обсуждать стратегию, перспективы консолидации и приоритеты развития предпринимательства в целом, а также увеличение экспортного потенциала», – отметил председатель Высшего Координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.

Дискуссии о бизнес-климате пройдут по всей стране. Самым значимым событием станет третий Республиканский деловой форум. На нем подведут итоги конкурса на лучший район, город и область для развития бизнеса. Участие в нем принял 141 регион.