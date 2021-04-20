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Деловая инициатива: в Беларуси началась неделя предпринимательства
20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Диалог между бизнесом и властью в Беларуси должен стать интенсивнее. Такое пожелание высказали более половины предпринимателей, которые приняли участие в опросе по оценке индекса делового оптимизма, передает «МИР 24».
В этом году опрос был самым масштабным – на вопросы ответили представители более 21 тысячи предприятий и компаний. Одна из главных тем – работа бизнеса в пандемию, когда границы партнеров в соседних странах закрыты. Во время недели предпринимательства, которая стартовала в стране, эту тему обсудят на всех площадках.
Дискуссии о бизнес-климате пройдут по всей стране. Самым значимым событием станет третий Республиканский деловой форум. На нем подведут итоги конкурса на лучший район, город и область для развития бизнеса. Участие в нем принял 141 регион.
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Дискуссии о бизнес-климате пройдут по всей стране. Одна из главных тем – работа бизнеса в пандемию.
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