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Козлов: санкции ― это всегда взаимные убытки
20.04.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"Речь идет о возобновлении санкций, мы с ними ранее жили, эта американская практика работает не только в отношении Беларуси, но и в отношении других стран. Надо отметить, что любые санкции ― это убытки не только одной из сторон, это взаимные убытки, которые к тому же приводят к росту теневой экономики. В этой ситуации нам нужна точка опоры, и это, безусловно, Российская Федерация. В итоги мы переориентируется на рынки, которые не закрыты для нас", ― сказал собеседник Sputnik.
Санкции США и ответ Беларуси
Информация о том, что США
В свою очередь Александр Лукашенко в конце марта
Комментарий экономического аналитика Александра Козлова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Антибелорусские экономические санкции США ― так ли это страшно? На связи с радио Sputnik экономический эксперт Александр Козлов.
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