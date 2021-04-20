Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Козлов: санкции ― это всегда взаимные убытки

Госдепартамент и Минфин США приняли решение не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия приостановки истекает 26 апреля 2021 года. Эта мера носит явный политический характер, но сильно ли она повлияет на экономическую ситуацию в Беларуси? На вопрос радио Sputnik ответил экономический аналитик Александр Козлов.

"Речь идет о возобновлении санкций, мы с ними ранее жили, эта американская практика работает не только в отношении Беларуси, но и в отношении других стран. Надо отметить, что любые санкции ― это убытки не только одной из сторон, это взаимные убытки, которые к тому же приводят к росту теневой экономики. В этой ситуации нам нужна точка опоры, и это, безусловно, Российская Федерация. В итоги мы переориентируется на рынки, которые не закрыты для нас", ― сказал собеседник Sputnik.

Санкции США и ответ Беларуси

Информация о том, что США возобновят приостановленные ранее санкции в отношении 9 белорусских госпредприятий ("Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк стекловолокно".

В свою очередь Александр Лукашенко в конце марта подписал указ , который позволяет запретить ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг. Ограничения коснутся не только граждан стран, которые приняли санкции в отношении белорусских физических, но и компаний. Список поручено составить Совету министров.

Комментарий экономического аналитика Александра Козлова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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