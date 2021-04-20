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На телеканале Россия 1 прозвучал призыв ввести российские войска в Беларусь

20.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На телеканале Россия 1 прозвучал призыв ввести российские войска в Беларусь
Иллюстративное: фото 24 канал
19 апреля на государственном российском телеканале «Россия 1» в эфире программы «60 минут» депутат Государственной думы России, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв призвал ввести войска в Беларусь.

Депутат беспокоится, что на Александра Лукашенко готовилось покушение, поэтому он потребовал как можно скорее ввести российские войска в Беларусь.

«Для американцев кого-то убить — это нормально!» — заявил он и добавил, что «за троянским конем в Беларуси, очевидно, торчат американские уши».


Депутат белорусской Палаты Представителей Сергей Клишевич заявил в эфире, что в Беларуси уже есть российские войска, которые в случае необходимости обеспечат безопасность властям страны из Смоленска.
 
 
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Депутат беспокоится, что на Лукашенко готовилось покушение.
 
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