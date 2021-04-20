Источник материала: UDF



Иллюстративное: фото 24 канал

«Для американцев кого-то убить — это нормально!» — заявил он и добавил, что «за троянским конем в Беларуси, очевидно, торчат американские уши».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На телеканале Россия 1 прозвучал призыв ввести российские войска в Беларусь Депутат беспокоится, что на Лукашенко готовилось покушение.

Депутат беспокоится, что наготовилось покушение, поэтому он потребовал как можно скорее ввести российские войска в Беларусь.Депутат белорусской Палаты Представителейзаявил в эфире, что в Беларуси уже есть российские войска, которые в случае необходимости обеспечат безопасность властям страны из Смоленска.