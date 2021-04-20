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Светлана Данилова и Игорь Ляшенко / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудница “Гродно Азота” написала заявление — после конфликта с Ляшенко? Бывший вице-премьер был согласован на должность гендиректора “Гродно Азота” в конце января 2021 года.

В разговоре с Еврорадио Светлана Эдуардовна подтверждает, что увольняется. Но от ответа на вопрос о том, был ли конфликт с директором, она уходит:— Я не хочу пока ничего комментировать. Хочу, скажем так, это время немножко пережить. Не хочу на эту тему пока говорить.Она добавляет, что 20 апреля у неё последний рабочий день. На “Гродно Азоте” Данилова отработала 35 лет, и теперь, по её словам, уходит на пенсию.— Я сама лично написала заявление таким образом, — продолжает она.Но тут есть нюанс. В профиляхв соцсетях указано, что она родилась 23 ноября 1963 года. Это значит, что сейчас ей чуть меньше чем 57 лет и 5 месяцев. А с января 2021 года возраст выхода на пенсию у белорусских женщин — 57 лет и 6 месяцев. Вы стали бы увольняться за месяц до пенсии, если бы на то не было веских причин?Телеграм-канал “Стачком Азота” пишет, что на одном из собраний Данилова поспорила с Ляшенко, который в итоге “перешёл на нецензурную лексику и публично заявил, что Светлана Эдуардовна не сможет больше с ним работать на заводе”. Подтвердить эту информацию у Еврорадио не получилось.Бывший вице-премьер Ляшенко согласован на должность гендиректора “Гродно Азота” в конце января 2021 года. Недавно Еврорадио писало, что его брат может быть связан с перепродажей белорусских удобрений (в том числе и продукции “Гродно Азота”) в Украине.