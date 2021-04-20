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Сотрудница “Гродно Азота” написала заявление — после конфликта с Ляшенко?

20.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сотрудница “Гродно Азота” написала заявление — после конфликта с Ляшенко?
Светлана Данилова и Игорь Ляшенко / Еврорадио
С “Гродно Азота” уходит начальник отдела организации труда и заработной платы Светлана Данилова. На заводе её называют “железной леди”. И говорят, что увольнение стало следствием конфликта с гендиректором “Гродно Азота” Игорем Ляшенко.

В разговоре с Еврорадио Светлана Эдуардовна подтверждает, что увольняется. Но от ответа на вопрос о том, был ли конфликт с директором, она уходит:

— Я не хочу пока ничего комментировать. Хочу, скажем так, это время немножко пережить. Не хочу на эту тему пока говорить.

Она добавляет, что 20 апреля у неё последний рабочий день. На “Гродно Азоте” Данилова отработала 35 лет, и теперь, по её словам, уходит на пенсию.

— Я сама лично написала заявление таким образом, — продолжает она.

Но тут есть нюанс. В профилях Светланы Даниловой в соцсетях указано, что она родилась 23 ноября 1963 года. Это значит, что сейчас ей чуть меньше чем 57 лет и 5 месяцев. А с января 2021 года возраст выхода на пенсию у белорусских женщин — 57 лет и 6 месяцев. Вы стали бы увольняться за месяц до пенсии, если бы на то не было веских причин?

Телеграм-канал “Стачком Азота” пишет, что на одном из собраний Данилова поспорила с Ляшенко, который в итоге “перешёл на нецензурную лексику и публично заявил, что Светлана Эдуардовна не сможет больше с ним работать на заводе”. Подтвердить эту информацию у Еврорадио не получилось.

Бывший вице-премьер Ляшенко согласован на должность гендиректора “Гродно Азота” в конце января 2021 года. Недавно Еврорадио писало, что его брат может быть связан с перепродажей белорусских удобрений (в том числе и продукции “Гродно Азота”) в Украине.
 
Теги: Гродно
 
 
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Бывший вице-премьер был согласован на должность гендиректора “Гродно Азота” в конце января 2021 года.
 
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