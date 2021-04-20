|
Глава Госдепа США поддержал возобновление санкций против белорусских предприятий
Источник материала: UDF
Энтони Блинкен / Reuters
По его словам, санкции возобновляют из-за «вопиющего пренебрежения белорусскими властями правами человека» и несоблюдения Беларусью международных норм в этой области.
Энтони Блинкен напомнил, что с 2015 года американские санкции в отношение 9 белорусских предприятий были приостановлены. Ежегодно это решение пролонгировалось. Но после сфальсифицированных президентских выборов и развернутых репрессий в стране появилось 340 политзаключенных.
«Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США убеждено, что дальнейшее продолжение [приостановления санкций] не будет соответствовать Акту о демократии в Беларуси и будет несовместимо с американскими ценностями», говорится в заявлении государственного секретаря США.
По словам Блинкена, девять белорусских предприятий, которые снова окажутся под санкциями, «финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя насильственным репрессиям против белорусского народа и отказу от верховенства закона».
Глава госдепартамента США призвал «белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных или заключенных». Он также заявил, что США намерены и дальше работать вместе с международным сообществом над привлечением к ответственности тех, кто способствует нарушениям прав человека в Беларуси.
О возобновлении санкции в отношении белорусских предприятий стало известно накануне после встречи назначенного посла США Джули Фишер со Светланой Тихановской. Под санкциями с 26 апреля окажутся концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава госдепа призвал белорусские власти немедленно освободить всех политзаключенных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)