Глава Госдепа США поддержал возобновление санкций против белорусских предприятий

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Энтони Блинкен / Reuters

«Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США убеждено, что дальнейшее продолжение [приостановления санкций] не будет соответствовать Акту о демократии в Беларуси и будет несовместимо с американскими ценностями», говорится в заявлении государственного секретаря США

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