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Глава Госдепа США поддержал возобновление санкций против белорусских предприятий

20.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Госдепа США поддержал возобновление санкций против белорусских предприятий
Энтони Блинкен / Reuters
Госдепартамент США полностью поддерживает решение американского министерства финансов о возобновлении санкций в отношении 9 белорусских предприятий, говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

По его словам, санкции возобновляют из-за «вопиющего пренебрежения белорусскими властями правами человека» и несоблюдения Беларусью международных норм в этой области.

Энтони Блинкен напомнил, что с 2015 года американские санкции в отношение 9 белорусских предприятий были приостановлены. Ежегодно это решение пролонгировалось. Но после сфальсифицированных президентских выборов и развернутых репрессий в стране появилось 340 политзаключенных.

«Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США убеждено, что дальнейшее продолжение [приостановления санкций] не будет соответствовать Акту о демократии в Беларуси и будет несовместимо с американскими ценностями», говорится в заявлении государственного секретаря США
.

По словам Блинкена, девять белорусских предприятий, которые снова окажутся под санкциями, «финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя насильственным репрессиям против белорусского народа и отказу от верховенства закона».

Глава госдепартамента США призвал «белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных или заключенных». Он также заявил, что США намерены и дальше работать вместе с международным сообществом над привлечением к ответственности тех, кто способствует нарушениям прав человека в Беларуси.

О возобновлении санкции в отношении белорусских предприятий стало известно накануне после встречи назначенного посла США Джули Фишер со Светланой Тихановской. Под санкциями с 26 апреля окажутся концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно».
 
Теги: Гродно
 
 
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Глава госдепа призвал белорусские власти немедленно освободить всех политзаключенных.
 
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