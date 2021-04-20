«Действует как частное лицо, а не представитель Украины». Лукашенко встретился с приехавшим по личной инициативе депутатом

Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной, заявил Александр Лукашенко 20 апреля в Минске на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, сообщает пресс-служба Лукашенко.





«Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой», — заявил он, добавив, что не считает Украину чужой.

По словам Лукашенко, люди в Беларуси «очень хорошо» относятся к украинцам. «Когда у вас начался там конфликт на Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что «150 тыс. «проглотить» непросто», а социальный пакет для приехавших украинцев включал бесплатное образование, медицинское обслуживание, трудоустройство.

Он также заявил, что его позиция по Украине «остается неизменной». И он очень хотел бы, чтобы Украина «была нашей». «Чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы», — отметил Лукашенко.

По его мнению, в этой политике побеждает «не просто сильнейший, но тот, кто умнее». «И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе», — заявил Лукашенко.

Евгений Шевченко — депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа». 20 апреля замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что встреча с Лукашенко состоялась по личной инициативе Шевченко и в данном случае депутат не представлял на ней Украину. Он подчеркнул, что Шевченко не был делегирован партией «Слуга народа», МИД или офисом президента на проведение каких-либо переговоров «с официальными лицами Беларуси». Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

«Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства», — приводит слова Корниенко украинский ресурс LIGA.net.

«Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращении», — добавил Корниенко.

Украина не признала официальные итоги президентских выборов в Беларуси, присоединившись к соответствующему заявлению Евросоюза. Киев поставил на паузу официальные контакты с Минском. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Лукашенко провести новые выборы.

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