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Некоторым минчанам пришли листовки с просьбой не платить за ЖКУ из-за ошибки в расчетах. Что говорят чиновники?

20.04.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жителям Московского района столицы в почтовые ящики начали приходить странные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за ошибок в начислениях. Отправителем значился расчетно-справочный центр ЖЭСа. В райисполкоме информацию в листовках опровергают, пишет телеграм-канал «Минск.Официально».

— Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом, — рассказал первый заместитель главы администрации Московского района Александр Ермолович.

Насколько массовой была рассылка, телеграм-канал Мингорисполкома не уточняет.

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Теги: Минск
 
 
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Жителям Московского района столицы в почтовые ящики начали приходить странные уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за...
 
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