Россия планирует начать строить новую базу взамен МКС в 2025 году

Источник материала: Onliner

Запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По его словам, модуль «уже в работе», а ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила задачу в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту.

Накануне вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что ухудшение состояние международной космической станции (МКС) может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. Он подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1», что допускать этого нельзя.

По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров, пишут «Известия». Ранее в этот же день космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля после экспедиции, заявил, что видимые причины для сокращения сроков эксплуатации Международной космической станции (МКС) отсутствуют.