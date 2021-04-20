ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Палаточный фестиваль, который хотели провести под Щучином, не состоится. По крайней мере там

20.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Палаточный фестиваль «Раса», который белорусы планировали провести с 29 июня по 4 июля под Щучином, не состоится. По крайней мере в этой локации. Как сообщают организаторы, город отказался от согласования и считает невозможным проведение проекта в этом регионе в это время. Сейчас «Раса» определяет новое место и новые даты.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Edward Paterson @suh5pence, unsplash.com,

Белорусы планировали провести под Щучином палаточный фестиваль «Раса», который организаторы называют белорусским аналогом известного американского фестиваля в пустыне Невады. Фест задумывали шестидневным, даты значились такие: с 29 июня по 4 июля.

Идея провести такой проект возникла у авторов в период закрытых границ. Они хотели, чтобы белорусы сами организовали на фестивальной площадке быт и досуг, а местом сбора планировали назначить аэродром под Щучином, что в двухстах километрах от столицы. Свой выбор организаторы раньше объясняли так:

— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.

Однако, по словам организаторов, власти Щучина «отказались от своего согласования и считают невозможным проведение такого типа проекта на своей территории в данное время».

Сейчас создатели проекта ищут для фестиваля новое место и новые даты.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палаточный фестиваль «Раса», который белорусы планировали провести с 29 июня по 4 июля под Щучином, не состоится. По крайней мере в этой локации. Как сообщают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия планирует начать строить новую базу взамен МКС в 2025 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by