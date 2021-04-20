Палаточный фестиваль, который хотели провести под Щучином, не состоится. По крайней мере там

Источник материала: Tut.by

Палаточный фестиваль «Раса» , который белорусы планировали провести с 29 июня по 4 июля под Щучином, не состоится. По крайней мере в этой локации. Как сообщают организаторы, город отказался от согласования и считает невозможным проведение проекта в этом регионе в это время. Сейчас «Раса» определяет новое место и новые даты.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Edward Paterson @suh5pence, unsplash.com,

Белорусы планировали провести под Щучином палаточный фестиваль «Раса» , который организаторы называют белорусским аналогом известного американского фестиваля в пустыне Невады. Фест задумывали шестидневным, даты значились такие: с 29 июня по 4 июля.

Идея провести такой проект возникла у авторов в период закрытых границ. Они хотели, чтобы белорусы сами организовали на фестивальной площадке быт и досуг, а местом сбора планировали назначить аэродром под Щучином, что в двухстах километрах от столицы. Свой выбор организаторы раньше объясняли так:

— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.

Однако, по словам организаторов, власти Щучина «отказались от своего согласования и считают невозможным проведение такого типа проекта на своей территории в данное время».

Сейчас создатели проекта ищут для фестиваля новое место и новые даты.