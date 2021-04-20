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Палаточный фестиваль, который хотели провести под Щучином, не состоится. По крайней мере там
Источник материала: Tut.by
Белорусы планировали провести под Щучином
Идея
— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.
Однако, по словам организаторов, власти Щучина «отказались от своего согласования и считают невозможным проведение такого типа проекта на своей территории в данное время».
Сейчас создатели проекта ищут для фестиваля новое место и новые даты.
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Палаточный фестиваль «Раса», который белорусы планировали провести с 29 июня по 4 июля под Щучином, не состоится. По крайней мере в этой локации. Как сообщают...
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