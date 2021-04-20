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Как Tesla, только «Газель». В России грузовик идеально припарковался без водителя
Источник материала: Tut.by
«Беспилотный ГАЗ замечен в Саратове». Так следующее видео комментирует местная (то есть саратовская) пресса. Ролик, который был опубликован Павлом Зотовым во «ВКонтакте», по-другому и не опишешь. На нем видно, как ГАЗ на одной из городских улиц начинает и заканчивает вроде бы ничем не примечательный маневр и паркуется на место около торгового центра. Только вот в этот момент за рулем грузовика никого нет!
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Видимо, движение ГАЗа сдержало ограждение. Правда, точно сказать нельзя, ведь дальнейшие события в кадр не попали.
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