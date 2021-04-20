ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появились «уведомления» с просьбой не торопиться с оплатой жировок за март. Мингорисполком: это фейк

20.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления», что подлинность жировок за март вызывает сомнения, так как в них «была представлена лживая информация». Телеграм-канал «Минск.Официально» просит не верить таким листовкам.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вместе с сообщением телеграм-канал Мингорисполкома опубликовал и само «уведомление», которое кто-то раскидывает по почтовым ящикам. Вот что там написано: «В извещениях об оплате коммунальных услуг за март 2021 года была предоставлена лживая информация, что вызывает сомнение в подлинности документа и указанных в нем сумм и реквизитов. Просьба не оплачивать полученный счет до выяснения достоверных данных в ЖЭС».

Листовки фейковые, сообщает Мингорисполком.

— Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом, — сообщил первый замглавы администрации Московского района Минска Александр Ермолович.

Все начисления верны, и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25 числа месяца.

Что еще странное было с платежками в апреле?

Достоверно неизвестно, с чем связано появление странных листовок в почтовых ящиках.

Но, напомним, в апреле многие минчане получили странные жировки за март. На их обороте платежки разместили «развенчивание мифов» о бело-красно-белом флаге, а также результаты республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление».

Текст был очень эмоциональным, вот одна из цитат: «БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на БЧБ-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей». К распространенной в жировках «исторической» информации много вопросов.

Мы обращались по той ситуации с платежками в Единый расчетно-справочный центр Минска ЦИТ Мингорисполкома, но комментария так и не получили.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления» с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Козлов: санкции ― это всегда взаимные убытки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by