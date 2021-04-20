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Появились «уведомления» с просьбой не торопиться с оплатой жировок за март. Мингорисполком: это фейк
Источник материала: Tut.by
Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления», что подлинность жировок за март вызывает сомнения, так как в них «была представлена лживая информация». Телеграм-канал «Минск.Официально» просит не верить таким листовкам.
Вместе с сообщением телеграм-канал Мингорисполкома опубликовал и само «уведомление», которое кто-то раскидывает по почтовым ящикам. Вот что там написано: «В извещениях об оплате коммунальных услуг за март 2021 года была предоставлена лживая информация, что вызывает сомнение в подлинности документа и указанных в нем сумм и реквизитов. Просьба не оплачивать полученный счет до выяснения достоверных данных в ЖЭС».
Листовки фейковые, сообщает Мингорисполком.
— Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом, — сообщил первый замглавы администрации Московского района Минска Александр Ермолович.
Все начисления верны, и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25 числа месяца.
Что еще странное было с платежками в апреле?
Достоверно неизвестно, с чем связано появление странных листовок в почтовых ящиках.
Но, напомним, в апреле многие минчане получили
Текст был очень эмоциональным, вот одна из цитат: «БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на БЧБ-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей». К распространенной в жировках «исторической» информации
Мы обращались по той ситуации с платежками в Единый расчетно-справочный центр Минска ЦИТ Мингорисполкома, но комментария так и не получили.
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Появились «уведомления» с просьбой не торопиться с оплатой жировок за март. Мингорисполком: это фейк
Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления» с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за...
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