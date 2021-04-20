Появились «уведомления» с просьбой не торопиться с оплатой жировок за март. Мингорисполком: это фейк

Источник материала: Tut.by

Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления», что подлинность жировок за март вызывает сомнения, так как в них «была представлена лживая информация». Телеграм-канал «Минск.Официально» просит не верить таким листовкам.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вместе с сообщением телеграм-канал Мингорисполкома опубликовал и само «уведомление», которое кто-то раскидывает по почтовым ящикам. Вот что там написано: «В извещениях об оплате коммунальных услуг за март 2021 года была предоставлена лживая информация, что вызывает сомнение в подлинности документа и указанных в нем сумм и реквизитов. Просьба не оплачивать полученный счет до выяснения достоверных данных в ЖЭС».

Листовки фейковые, сообщает Мингорисполком.

— Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом, — сообщил первый замглавы администрации Московского района Минска Александр Ермолович.

Все начисления верны, и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25 числа месяца.

Что еще странное было с платежками в апреле?

Достоверно неизвестно, с чем связано появление странных листовок в почтовых ящиках.

Но, напомним, в апреле многие минчане получили странные жировки за март. На их обороте платежки разместили «развенчивание мифов» о бело-красно-белом флаге, а также результаты республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление».

Текст был очень эмоциональным, вот одна из цитат: «БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на БЧБ-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей». К распространенной в жировках «исторической» информации много вопросов .

Мы обращались по той ситуации с платежками в Единый расчетно-справочный центр Минска ЦИТ Мингорисполкома, но комментария так и не получили.