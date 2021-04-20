В Минске появится еще одна служба каршеринга. И вот кто это будет

Источник материала: Tut.by

Как нам стало известно, собственную службу каршеринга решил запустить официальный дилер Chevrolet в Беларуси — компания «Мультимоторс». В автоцентре AUTO.TUT.BY подтвердили, что запуск действительно планируется, но подробности пока сообщить отказались.





По нашим данным, запуск сервиса в тестовом режиме может произойти уже в течение ближайших десяти дней.

Корреспондент AUTO.TUT.BY на стоянке автоцентра на улице Могилевская насчитал около 60 новеньких Chevrolet Cobalt второго поколения — это бюджетный седан, разработанный в 2011 году бразильским подразделением компании General Motors для развивающихся рынков. Такие машины собирают в Узбекистане.





Все машины «Мультимоторс» уже оклеены в цвета каршеринга. В своей комплектации имеют кондиционер и автоматическую коробку. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра развивает 106 лошадиных сил. Раньше такие машины продавались в Беларуси под маркой Ravon R4.





Версия с автоматом в Беларуси стоит 30 223 рубля (11 200 $). Это самая дешевая машина в минском каршеринге. Для сравнения — Volkswagen Polo, которыми в основном пользуются в AnyTime и Hello, стоят от 38 490 (14 800 $), Кia RIO X-Line, на которые сделала ставку «Везуха», — от 37 000 (14 230 $).





Есть информация, что «Мультимоторс» в перспективе собирается довести количество каршеринговых автомобилей до 500. Для сравнения: сейчас суммарно в минском каршеринге ездит чуть больше тысячи автомобилей: в парке крупнейшей на данный момент каршеринговой компании Беларуси Anytime — 570 автомобилей. Еще 322 машины — у компании Hello, 115 машин — у каршеринга «Везуха».