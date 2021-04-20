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Президент Чада, переизбранный на шестой срок, умер от боевых ранений. Он правил больше 30 лет

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Идрисс Деби Итно был ранен во время боевых действий против повстанцев.

Президент Чада, переизбранный на шестой срок, умер от боевых ранений. Он правил больше 30 лет

Фото Reuters

Президент Чада умер во вторник от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев. Об этом сообщило во вторник AFP со ссылкой на государственное телевидение Чада.

Сообщается, что он получил смертельное ранение в ходе боевых действий в минувшие выходные дни, когда лично руководил операцией по уничтожению отрядов повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.

Двумя неделями ранее Идрисс Деби Итно переизбрался на президентских выборах на шестой срок. Он получил 79,32% от общего числа проголосовавших, сообщает ТАСС.

«Фронт за перемены и согласие в Чаде» вышли со своих баз в Ливии и вторглись в день выборов 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 километрах к северу от Нджамены. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен.

Операцией руководил лично Деби Итно. В ходе нее он и был смертельно ранен.

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Отметим, в 2006 году журнал «Форбс» назвал Чад самой коррумпированной страной. По уровню жизни Чад считается одной из беднейших стран мира. Около половины населения живет за чертой бедности, многие люди реально голодают. Около 80% жителей Чада официально числятся безработными.

 
 
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Идрисс Деби Итно был ранен во время боевых действий против повстанцев.
 
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