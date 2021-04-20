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Сабина Брило: «Государство ест детей. Живыми»
20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известная журналиста – о 17-летнем политзаключенном Денисе Хозее, который приговорен к трем годам лишения свободы в колонии по ч. 2 ст. 293 УК РБ после событий августа.
«Сколько подлости и первобытной человечьей жестокости становится видимой во времена беззакония, –
Теперь этот мальчик знает, что такое другая, не фото-, камера.
Тысячи наших лучших ребят это теперь знают...
Государство ест детей. Живыми».
Также в сети приводят строки Дениса из письма: «За все 37 дней в СИЗО мне написал ты, мама, бабушка. И всё! Даже друзья не написали».
И призывают поддержать политузника. Написать ему можно по адресу: 225413, Барановичи, ул. Брестская 258В, СИЗО-6, Хозей Денис Сергеевич.
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Известная журналиста – о 17-летнем политзаключенном Денисе Хозее.
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