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Сабина Брило: «Государство ест детей. Живыми»

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известная журналиста – о 17-летнем политзаключенном Денисе Хозее, который приговорен к трем годам лишения свободы в колонии по ч. 2 ст. 293 УК РБ после событий августа.

Сабина Брило: «Государство ест детей. Живыми»

«Сколько подлости и первобытной человечьей жестокости становится видимой во времена беззакония, – пишет Сабина Брило. – Смотрела на фото 17-летнего политзаключенного, школьника: милый современный мальчишка сидит за партой, в байке с капюшоном, с чубчиком, на парте лежит смартфон, в глазах – вчерашнее детство, выученные уроки, тень электронной птички, вылетающей из камеры друга, который его фотографирует.

Теперь этот мальчик знает, что такое другая, не фото-, камера.

Тысячи наших лучших ребят это теперь знают...

Государство ест детей. Живыми».

Также в сети приводят строки Дениса из письма: «За все 37 дней в СИЗО мне написал ты, мама, бабушка. И всё! Даже друзья не написали».

И призывают поддержать политузника. Написать ему можно по адресу: 225413, Барановичи, ул. Брестская 258В, СИЗО-6, Хозей Денис Сергеевич.

 
 
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Известная журналиста – о 17-летнем политзаключенном Денисе Хозее.
 
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