"Отъезд оказался внеплановым"

Помните многодетную семью из Минска , которую оштрафовали на 200 базовых величин за портреты Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и изображение герба "Пагоня" в окнах?





Инну Добротвор судили сразу по трем протоколам по части 3 статьи 24.23 КоАП: якобы путем вывешивания снимков она устраивала пикет. В итоге судья суда Заводского района Минска Елена Некрасова присудила женщине 200 базовых величин штрафа – а это 5800 рублей.





Минский городской суд 19 апреля сократил размер штрафа. Присужденного матери пятерых детей из Минска Инне Добротвор. На суде ее интересы представлял супруг Илья Добротвор.





Безнадежное дело – обжаловать политические решения судов в стране, в которой «иногда не до законов». Но Добротворы решились на такой отчаянный шаг. Почему?





- Обжаловали для того, чтобы власти не говорили, что люди согласны с приговорами. Даже сокращение штрафа на 50 базовых кажется маленькой, неожиданной победой. По закону, у нас есть смягчающие обстоятельства, однако Заводской суд не учел и назначил максимальное наказание. Даже для белорусских судов это много, - рассказывает Илья Добротвор.





Для многодетной семьи, в которой оба родителя работают журналистами-фрилансерами, 200 базовых величин, или 5800 белорусских рублей, - это астрономическая сумма.





- И 150 базовых в нашем социальном государстве - это чертовски много. Штрафы соответствуют уровню доходов американцев, но мы же вроде пока не штат США, - саркастически замечает Добротвор.





Его жена Инна Добротвор после судебного решения временно выехала в Польшу – в надежде найти достойную работу.





- Отъезд был внеплановым, она планировала уехать позже. Однако та травля, которую устроило моей семье МВД, вынудило её эвакуироваться. Хочется отметить поддержку людей. Именно в солидарности наша сила, и я многим белорусам благодарен за помощь, - отметил Илья Добротвор.





После 9 августа 2020 года супругов Добротвор оштрафовали более чем на 6 000 рублей, а «если суммировать все задержания, в том числе на несколько часов, получится около двух недель общего срока».





- Нас начали преследовать, так как мы постоянно снимали акции протеста, которые проходили с августа. Как известно, свидетелей у нас не любят, - резюмировал Илья Добротвор.



