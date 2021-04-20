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В Минске уже в 16 поликлиниках можно сдать просроченные лекарства - список

20.04.2021 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав сообщает: специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных средств установлены уже в 16 поликлиниках Минска.

Первый такой контейнер установили в поликлинике №40 в июле 2018 года. С апреля 2021 года к ней добавилось еще 15 поликлиник.

Вот полный список:

№1: ул. Сухая, 6

№3: ул. Воронянского, 13/2

№8: ул. Никифорова, 3

№9: ул. Щербакова, 1

№13: ул. Ломоносова, 3

№15: ул. Розы Люксембург, 112

№17: ул. Герасименко, 49

№19: просп. Независимости, 119

№22: ул. Ташкентская, 5

№23: просп. Рокоссовского, 134

№30: ул. Кольцова, 53/2

№31: ул. Бурдейного, 4

№33: ул. Сурганова, 45/4

№34: ул. Кульман, 22

№37: ул. Янки Лучины, 28

№40: ул. Люцинская, 3


Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания. Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от вида отходов. 

Их захоронение возможно только на полигонах ТКО при условии их количества не более 15% в составе отходов. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав сообщает: специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных средств установлены уже в 16 поликлиниках Минска.
 
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