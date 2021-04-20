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В Минске уже в 16 поликлиниках можно сдать просроченные лекарства - список
Источник материала: Партизан
Минздрав сообщает: специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных средств установлены уже в 16 поликлиниках Минска.
Первый такой контейнер установили в поликлинике №40 в июле 2018 года. С апреля 2021 года к ней добавилось еще 15 поликлиник.
Вот полный список:
№1: ул. Сухая, 6
№3: ул. Воронянского, 13/2
№8: ул. Никифорова, 3
№9: ул. Щербакова, 1
№13: ул. Ломоносова, 3
№15: ул. Розы Люксембург, 112
№17: ул. Герасименко, 49
№19: просп. Независимости, 119
№22: ул. Ташкентская, 5
№23: просп. Рокоссовского, 134
№30: ул. Кольцова, 53/2
№31: ул. Бурдейного, 4
№33: ул. Сурганова, 45/4
№34: ул. Кульман, 22
№37: ул. Янки Лучины, 28
№40: ул. Люцинская, 3
Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания. Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от вида отходов.
Их захоронение возможно только на полигонах ТКО при условии их количества не более 15% в составе отходов. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.
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Минздрав сообщает: специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных средств установлены уже в 16 поликлиниках Минска.
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