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Что происходит? Доллар упал ниже двухмесячного минимума
Источник материала: Партизан
Доллар подешевел шестой раз подряд и по итогам торгов 20 апреля упал до минимума за 63 дня
Стоимость корзины валют снизилась на 0,13% до минимума за 85 дней благодаря укреплению белорусского рубля к доллару и российскому рублю. Значение валютной корзины с начала апреля упало уже на 1,12%.
Курс доллара упал на 0,0096 BYN до 2,5864 BYN/USD. За последние девять торгов на БВФБ доллар восемь раз дешевел. За это время доллар рухнул на 0,0812 BYN, а до этого его курс находился на историческом максимуме.
Курс евро вырос на 0,0046 BYN до 3,1186 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, а до этого находился на минимуме за 15 дней.
Курс российского рубля снизился на 0,0028 BYN до 3,4027 BYN/100 RUB. До минимума за четыре месяца сегодня российскому рублю не хватило всего 0,0008 BYN.
Центробанк России
Шпионские скандалы между США и РФ пока не помешали российскому рублю подорожать к доллару на 23 копейки. Официальный курс доллара на завтра снизился до 76,0155 российских рублей.
Официальный курс евро на завтра вырос на 27 копеек до 91,7507 российских рублей.
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Доллар подешевел шестой раз подряд и по итогам торгов 20 апреля упал до минимума за 63 дня
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