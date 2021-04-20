Что происходит? Доллар упал ниже двухмесячного минимума

Стоимость корзины валют снизилась на 0,13% до минимума за 85 дней благодаря укреплению белорусского рубля к доллару и российскому рублю. Значение валютной корзины с начала апреля упало уже на 1,12%.





Курс доллара упал на 0,0096 BYN до 2,5864 BYN/USD. За последние девять торгов на БВФБ доллар восемь раз дешевел. За это время доллар рухнул на 0,0812 BYN, а до этого его курс находился на историческом максимуме.





Курс евро вырос на 0,0046 BYN до 3,1186 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, а до этого находился на минимуме за 15 дней.





Курс российского рубля снизился на 0,0028 BYN до 3,4027 BYN/100 RUB. До минимума за четыре месяца сегодня российскому рублю не хватило всего 0,0008 BYN.









Центробанк России

Шпионские скандалы между США и РФ пока не помешали российскому рублю подорожать к доллару на 23 копейки. Официальный курс доллара на завтра снизился до 76,0155 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос на 27 копеек до 91,7507 российских рублей.







