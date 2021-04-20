Эхо войны: как проходит операция по разминированию – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

До войны в деревне Круглевщина располагалась узловая станция железной дороги. Такая инфраструктура позволила создать поблизости артиллерийский арсенал. Летом 1941 года, чтобы боеприпасы не достались гитлеровцам, советские военные попытались уничтожить склад. Но после пожара и взрыва разразилась гроза, которая потушила огонь. Эти места, по оценке военных инженеров, даже 80 лет спустя сохраняют высокую опасность.

"По сведениям архивов, здесь хранилось порядка 45 эшелонов боеприпасов. Часть из них были уничтожены, другую – обнаружили мы. И неизвестно, сколько еще находится в земле. Точное количество определить сложно, но понятно, что засоренность здесь катастрофическая. На 1 квадратном метре встречаются до десятка штук. Это и артиллерийские снаряды калибром от 203 миллиметров, взрыватели, минометные боеприпасы, гранаты. Разнообразие – огромное", - говорит военный инженер Артем Шаура

Только за пять дней на участке по разминированию обнаружены свыше 1000 боеприпасов. Территория разминирования разбита на участки, каждый сапер действует в одиночку. Безопасная дистанция во время ликвидации боеприпасов - 500 метров.

За работой саперов внимательно следит съемочная группа "Беларусьфильма". Специалисты киностудии готовятся снять драму о саперах под рабочим названием "Под пеплом". Действия картины фильма развернутся в 1945-м и в настоящее время.