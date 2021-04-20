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Меган Маркл предложили необычный способ вымолить прощение королевы
20.04.2021 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жене принца Гарри Меган Маркл предложили оригинально попросить прощения у королевы: поклонники надеются, что герцогиня назовет дочь в честь Ее Величества.
Герцог и герцогиня Сассекские находятся в ожидании второго ребенка. И пока принц Гарри наводил мосты в Британии, фанаты решили обратиться к его жене с помощью социальных сетей. Поклонники намекнули, что у экс-актрисы есть шанс вымолить прощение самой королевы и поддержать ее после смерти мужа.
Пользователи социальных сетей предложили Маркл назвать дочь в честь Елизаветы II: британцы сошлись во мнении, это будет как раз кстати перед 95-м юбилеем королевы.
© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Как сообщило издание The Sun, поклонники уверены, что экс-актриса назовет малышку Лили - сокращенно от Лилибет, как называли бабушку принцев Гарри и Уильяма в детстве. Кстати, этим прозвищем королеву любил называть и покойный принц Филипп.
"Назвать девочку Лили - самый трогательный способ попросить прощение и почтить королеву"; "Я где-то видел, что она и правда думает назвать ребенка Лили из-за детской клички королевы»; «Это было бы очень мило и правильно с ее стороны", - прокомментировали в Twitter.
Букмекеры уже начали принимать ставки на имя будущей наследницы: но пока в списке лидируют имена Диана, Александрия, а также Элизабет.
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Пользователи социальных сетей решили направить мятежницу на путь исправления, и для начала - назвать дочь тайным прозвищем Елизаветы II.
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