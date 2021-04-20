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Аллея чемпионов: в Минске спортсмены и студенты высадили деревья

20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аллея чемпионов. В Беларуси ко Дню народного единства высадили более 100 деревьев, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Клены, черемуха, ива, сирень и другие растения теперь украшают территорию вокруг Белорусского госуниверситета физической культуры. Лопаты взяли в руки не только студенты. Помогали преподаватели, чиновники и олимпийские чемпионы.

«Все делаем для страны что-то хорошее: где-то в спорте, где-то посадка деревьев. Еще какими-то благими делами. Уже инструктаж даю. Это объединяющая сила, которая нас сплотила со студентами. Это труд», – сказал олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович.

«Будем в дальнейшем наблюдать, как они растут. Молодые ребята, которые учатся в этом вузе, когда будут возвращаться в свою альма-матер после завершения, будут вспоминать этот день», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Экологическая акция стала продолжением Недели леса в Беларуси. Во время нее в стране высадили более 30 миллионов деревьев.

2021-й объявлен Годом народного единства в Беларуси. В рамках него в стране проходят и другие мероприятия: патриотические акции, выставки, спортивные праздники.



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Клены, черемуха, ива, сирень и другие растения теперь украшают территорию вокруг Белорусского госуниверситета физической культуры.
 
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