|
Аллея чемпионов: в Минске спортсмены и студенты высадили деревья
20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Аллея чемпионов. В Беларуси ко Дню народного единства высадили более 100 деревьев, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Клены, черемуха, ива, сирень и другие растения теперь украшают территорию вокруг Белорусского госуниверситета физической культуры. Лопаты взяли в руки не только студенты. Помогали преподаватели, чиновники и олимпийские чемпионы.
«Будем в дальнейшем наблюдать, как они растут. Молодые ребята, которые учатся в этом вузе, когда будут возвращаться в свою альма-матер после завершения, будут вспоминать этот день», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.
Экологическая акция стала продолжением Недели леса в Беларуси. Во время нее в стране
2021-й объявлен Годом народного единства в Беларуси. В рамках него в стране проходят и другие мероприятия: патриотические акции, выставки, спортивные праздники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клены, черемуха, ива, сирень и другие растения теперь украшают территорию вокруг Белорусского госуниверситета физической культуры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)