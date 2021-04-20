Илон Маск прокомментировал смертельное ДТП с участием Tesla без водителя

Источник материала: Tut.by

На разбившемся в Техасе электромобиле автопилот включен не был. Об этом заявил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск.





«Полученные данные показывают, что автопилот включен не был, а функция полного автономного управления для этого автомобиля не приобреталась», — написал Илон Маск в Twitter.

Также основатель Tesla отметил, что на участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки дорожной разметки, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.





Напомним, на прошедших выходных неподалеку от Хьюстона Tesla с двумя пассажирами врезалась в дерево и сгорела . Оба пассажира погибли. Полиция сообщила, что в момент аварии место водителя было пустым.

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