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Михаил Хазин

«В отличие от нас, Владимир Владимирович знает сильно больше о том, что происходит. По этой причине он может как резко ускорить, так и неожиданно притормозить», - отмечает эксперт. Об этом пишет ФБА “Экономика сегодня”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин 21 апреля может удивить не только Россию, но и весь мир - Хазин Эксперт отметил последовательность российской политики в отношении Запада.

Глава РФ озвучит послание 21 апреля, два предстоящих событию дня будут посвящены тщательной подготовке документа.считает, что, Путин может произвести сильное впечатление своим обращением, как на Россию, так и на весь остальной мир, благодаря глубокому пониманию общемировых процессов. Экономист отметил, что ждет данного события с нетерпением, и будет внимательно смотреть и слушать. По словам эксперта, ожидать от президента можно чего угодно, ведь судя по событиям последнего месяца, «мир мчится галопом».Хазин отметил последовательность российской политики в отношении Запада, в отличие от действий ЕС и США. Буквально за последний месяцуспел сделать недипломатические высказывания о, затем стать инициатором телефонных переговоров с Москвой, а буквально сразу после переговоров заявить о введении очередных санкций против России.Подобные «качели», по словам Хазина, объясняются тем, что не все западные группы настроены антироссийски, а сама «ситуация на Западе не настолько хороша, чтобы можно было ее продолжать». Судя по публикациям в международных СМИ, послание Владимира Путина Федеральному собранию там тоже ожидают с нетерпением.Ранее Михаил Хазин поделился мнением о перспективах Российской Федерации перед глобальным экономическим кризисом, назвав их более оптимистичными, в сравнении с западными странами.