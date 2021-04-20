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Путин 21 апреля может удивить не только Россию, но и весь мир - Хазин

20.04.2021 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин 21 апреля может удивить не только Россию, но и весь мир - Хазин
Михаил Хазин
Свои предположения о послании Владимира Путина Федеральному собранию высказал экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москв». Он считает, что Путин способен удивить как Россию, так и весь остальной мир.

Глава РФ озвучит послание 21 апреля, два предстоящих событию дня будут посвящены тщательной подготовке документа. Михаил Хазин считает, что, Путин может произвести сильное впечатление своим обращением, как на Россию, так и на весь остальной мир, благодаря глубокому пониманию общемировых процессов. Экономист отметил, что ждет данного события с нетерпением, и будет внимательно смотреть и слушать. По словам эксперта, ожидать от президента можно чего угодно, ведь судя по событиям последнего месяца, «мир мчится галопом».

«В отличие от нас, Владимир Владимирович знает сильно больше о том, что происходит. По этой причине он может как резко ускорить, так и неожиданно притормозить», - отмечает эксперт. Об этом пишет ФБА “Экономика сегодня”.


Хазин отметил последовательность российской политики в отношении Запада, в отличие от действий ЕС и США. Буквально за последний месяц Джо Байден успел сделать недипломатические высказывания о Владимире Путине, затем стать инициатором телефонных переговоров с Москвой, а буквально сразу после переговоров заявить о введении очередных санкций против России.

Подобные «качели», по словам Хазина, объясняются тем, что не все западные группы настроены антироссийски, а сама «ситуация на Западе не настолько хороша, чтобы можно было ее продолжать». Судя по публикациям в международных СМИ, послание Владимира Путина Федеральному собранию там тоже ожидают с нетерпением.

Ранее Михаил Хазин поделился мнением о перспективах Российской Федерации перед глобальным экономическим кризисом, назвав их более оптимистичными, в сравнении с западными странами.
 
 
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Эксперт отметил последовательность российской политики в отношении Запада.
 
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