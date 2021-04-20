|
Путин 21 апреля может удивить не только Россию, но и весь мир - Хазин
Источник материала: UDF
Михаил Хазин
Глава РФ озвучит послание 21 апреля, два предстоящих событию дня будут посвящены тщательной подготовке документа. Михаил Хазин считает, что, Путин может произвести сильное впечатление своим обращением, как на Россию, так и на весь остальной мир, благодаря глубокому пониманию общемировых процессов. Экономист отметил, что ждет данного события с нетерпением, и будет внимательно смотреть и слушать. По словам эксперта, ожидать от президента можно чего угодно, ведь судя по событиям последнего месяца, «мир мчится галопом».
«В отличие от нас, Владимир Владимирович знает сильно больше о том, что происходит. По этой причине он может как резко ускорить, так и неожиданно притормозить», - отмечает эксперт. Об этом пишет ФБА “Экономика сегодня”.
Хазин отметил последовательность российской политики в отношении Запада, в отличие от действий ЕС и США. Буквально за последний месяц Джо Байден успел сделать недипломатические высказывания о Владимире Путине, затем стать инициатором телефонных переговоров с Москвой, а буквально сразу после переговоров заявить о введении очередных санкций против России.
Подобные «качели», по словам Хазина, объясняются тем, что не все западные группы настроены антироссийски, а сама «ситуация на Западе не настолько хороша, чтобы можно было ее продолжать». Судя по публикациям в международных СМИ, послание Владимира Путина Федеральному собранию там тоже ожидают с нетерпением.
Ранее Михаил Хазин поделился мнением о перспективах Российской Федерации перед глобальным экономическим кризисом, назвав их более оптимистичными, в сравнении с западными странами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт отметил последовательность российской политики в отношении Запада.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)