Приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле» оставлен в силе

Источник материала: Салiдарнасць

20 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналистке TUT.BY. Он отклонил протест Генпрокуратуры и оставил приговор по делу Катерины Борисевич в силе. Журналистка должна выйти на свободу 19 мая.





Катерина Борисевич во время суда. Фото: Belta via Reuters

Напомним, 2 марта суд Московского района приговорил Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы по делу о «ноль промилле». Прокуратура сочла такое решение слишком мягким — и подала протест. Защита Катерины Борисевич по-прежнему считает, что она невиновна, и настаивает на оправдании, сообщает TUT.BY .

Рассмотрение апелляции продлилось порядка 50 минут. Судебная коллегия огласила решение: оставить приговор Катерине Борисевич — полгода лишения свободы — в силе. Это значит, что уже меньше чем через месяц журналистка сможет оказаться дома.

Под стражей Катерина Борисевич находится уже 152 дня. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества).

Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.