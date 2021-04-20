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Приговор Катерине Борисевич оставили без изменения

20.04.2021 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналисту TUT.BY Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле».

Защита Катерины Борисевич по-прежнему считает, что она невиновна, и настаивает на оправдании.

Между тем приговор оставили без изменения: 6 месяцев лишения свободы.

На свободу журналист должна выйти 9 мая.

 
 
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Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналисту TUT.BY Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле».
 
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