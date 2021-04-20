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Приговор Катерине Борисевич оставили без изменения
Источник материала: АФН
Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналисту TUT.BY Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле».
Защита Катерины Борисевич по-прежнему считает, что она невиновна, и настаивает на оправдании.
Между тем приговор оставили без изменения: 6 месяцев лишения свободы.
На свободу журналист должна выйти 9 мая.
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Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналисту TUT.BY Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле».
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