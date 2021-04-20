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В Китае запустили мобильное приложение для доносов

20.04.2021 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Китая запустили мобильное приложение, которое позволит гражданам сообщать о случаях появления в интернете неблагоприятных комментариев о деятельности Коммунистической партии, сообщает The Independent.

Приложение, которое станет доступным в преддверии празднования 100-летней годовщины образования КПК, даст возможность пользователям доносить на тех, кто распространяет «ошибочные мнения» в сети, говорится в заявлении Администрации киберпространства КНР (Cyberspace Administration of China (CAC).

Чтобы создать «атмосферу хорошего общественного мнения» онлайн, гражданам Китая предлагается заявлять о нарушениях, в том числе «искажении истории партии», клевете на национальных героев и нынешних лидеров страны.

«В течение некоторого времени ряд лиц с тайными мотивами распространяют нигилистические и ложные утверждения, злонамеренно искажая, пороча и отрицая Патрию, национальную и военную историю в попытке запутать мысли людей», - поясняет CAC.

 «Мы надеемся, что большинство пользователей интернета сыграют активную роль в надзоре за обществом и с энтузиазмом будут сообщать о вредной информации», - отмечает ведомство.

Внедрив технологии цифровой слежки за населением у себя в стране, Китай готовится начать их активный экспорт, заявил в сентябре глава Пентагона Марк Эспер.

По американским данным, инструменты слежки, основанные на технологиях искусственного интеллекта и системах распознавания лиц, достанутся дружественным Пекину «авторитарным режимам», к которым Эспер относит и Россию, пишетfinanz.ru.

Это откроет в мире «новую эру цифрового авторитаризма», заявил глава Пентагона.

«Чтобы развеять все сомнения о том, как Компартия КНР будет ИИ в своих интересах за рубежом, достаточно посмотреть, что она делает у себя дома. Пекин строит полицейское государство 21-го века c беспрецедентным контролем над собственным народом. Сотни миллионов камер, размещенных по всей стране и миллиарды точек сбора данных, которые генерирует интернет вещей, вскоре позволят КПК идентифицировать любого в публичном пространстве и цензурировать инакомыслие в реальном времени», - говорил Эспер.

 
 
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Власти Китая запустили мобильное приложение, которое позволит гражданам сообщать о случаях появления в интернете неблагоприятных комментариев о деятельности...
 
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