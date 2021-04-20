"Ещё один гвоздь в гроб экономики" Айтишники вспоминают "Имагуру"

dev.by собрал основное. Сегодня в фейсбуке ИТ-сообщество вспоминает важные моменты, связанные с «Имагуру», первые питчи, судьбоносные встречи —собрал основное.





"Развитие ИТ и стартапов — единственный путь к благосостоянию такой страны, как Беларусь"

Дарья Данилова, СЕО в Rocketdata





— «Имагуру» закрывают. Нет слов. Только злость, непонимание, бессилие от нелепости происходящего. Практически каждую неделю меня спрашивают: планирую ли я уезжать, будем ли мы релоцировать бизнес и сотрудников? Почему наша компания всё ещё резидент Беларуси? А я отвечаю, что нет, мы остаёмся.





И хоть сейчас и тяжёлый момент в жизни нашей страны, но нельзя сдаваться, опускать руки, ставить крест на всём, что сделано, и становиться ещё одним стартапом из Кипра или Делавера. Я искренне верю, что развитие ИТ и, в первую очередь, стартапов, это единственный возможный путь к благосостоянию такой страны, как Беларусь, у которой кроме светлых умов и чувства прекрасного нет практически ничего.





«Имагуру» был местом, которое во многом сформировало и дало жизнь нашему проекту и сотням других молодых белорусских стартапов, которые пробовали на площадке «Имагуру» себя, получали тут необходимые знания, поддержку, менторство и веру в то, что всё посильно и всё получится.





Наш первый собственный офис был в «Имагуру». Наш первый стартап батл был в «Имагуру». Мой первый питч на английском перед инвесторами с мировым именем был в «Имагуру». А ещё было бесчисленное количество ивентов, хакатонов, мероприятий для учителей, школьников и начинающих стартаперов, на которых мы сами уже были спикерами и менторами.





Дорогая команда «Имагуру», спасибо вам за всё! Спасибо за наше уникальное белорусское стартап комьюнити, единством и взаимной поддержкой которого восхищаются инвесторы и стартаперы во всём мире. Мы остаёмся. И не благодаря, а вопреки продолжим.





«Ещё один гвоздь в гроб экономики»

Валерий Остринский, инвестор, бизнес-ангел





— «Имагуру», вы останетесь в истории, а ваш вклад в развитие Беларуси трудно оценить. Чего не могу сказать о заводе «Калибр», образце депрессивной гос экономики из далёкого СССР. Являясь собственниками ваших корпусов, вы должны были гордиться, что ребята размещались на вашей территории и столько сделали для инноваций в нашей стране, так нет, надо выпереть их и вбить ещё один гвоздь в гроб экономики. Позор.





«То, что „Имагуру“ сейчас закрывают — не конец истории»

Филипп Дайнека, СЕО в Flatlogic LLC





Дорогие Евгений Пугач, Анастасия Хоменкова и Татьяна Маринич, вы просто очень крутые ребята! Imaguru Startup HUB — системообразующее место в экосистеме ИТ и стартапов Беларуси. Вы сами знаете, как сильно вы повлияли, как много успешных проектов появилось в стенах «Имагуру».





Я уверен, то, что «Имагуру» сейчас закрывают, совсем не конец этой истории. Потому что «Имагуру» — это люди, связи, нетворк, бренд, которые никак не зависят от физического места. Ваше дело уже давным давно живёт далеко за стенами «Имагуру».





Спасибо вам за отличную идею, отличную реализацию и за то, что ваше место вдохновило так много людей в Беларуси делать хорошие, интересные и амбициозные дела, которые делают нашу страну и людей лучше.





«Здесь в 2015-м началась моя стартап-история»

Ярослав Лихачевский, CEO в Deepdee





— С хакатона Garage48 в «Имагуру» в далеком 2015-м началась моя стартап-история. Сначала с shukaj_by, а через несколько лет и с Deepdee, но уже на хакатоне Social Weekend. За эти годы были десятки мероприятий и хакатонов, TechMinsk и поездки на конференции. Первый опыт общения с инвесторами и первая выручка. БОльшая часть беларуского нетворкинга и много-много друзей. Всё это случилось в стенах «Имагуру».





Без преувеличения могу сказать, что как предприниматель я вырос именно тут. Для меня «Имагуру» стал такой же Alma Mater, как Лицей, и даже большей, чем БГУ. Сегодня наша карикатура на государство решила отобрать у нас это знаковое место для свободных беларусов. Ну штош. Значит пришло время сказать спасибо Татьяне Маринич и Анастасии Хоменковой за всю ту работу, которую вы делали на протяжении восьми лет. И всей команде «Имагуру», которая была там с нами.





Мы обязательно победим, и у нас будет новый Imaguru, в котором появятся на свет ещё сотни новых стартапов и даже парочку единорогов. А пока, друзья, почитайте, чем сегодня можно помочь нашему любимому хабу. И полистайте фоточки, пусть они напомнят о совместных светлых моментах.





«Это часть моей истории развития как профессионала»

Вероника Линдоренко, экс Head of Marketing OneSoil





— Помню, как мы с Дмитрием Дудиным (CEO GanttPRO, — прим. dev) проводили там наши митапы и хакатоны еще в 2014. Imaguru Startup HUB позволял создать классную атмосферу для участников и всегда шёл нам навстречу.





А еще «Имагуру» проводил офигенные Women in Tech Week, где можно было бы познакомиться с талантливыми женщинами в ИТ и послушать полезные выступления.





А сколько они крутых гостей в мире стартапов привозили. А хакатоны. А их школы для детей. Короче, снова же закрывают лучших. Меня затрагивают все негативные события, которые происходят сейчас в Беларуси.





Но это меня как-то особо зацепило. «Имагуру» — часть моей истории развития как профессионала. Вы всегда были для меня примером того, как можно делать что-то прогрессивное и при этом очень friendly. Ждём вашего перевоплощения и появления в новом дружелюбном месте для жизни и работы.





«Этот хаб — колыбель предпринимательства»

Артем Высоцкий, Engineering at People.ai





— «Имагуру» закрывают. С одной стороны — ожидаемо. С другой — это плевок лично мне в лицо. Я всю свою жизнь посвятил стартапам. «Имагуру» чуть ли не единственное место в Минске , где начинающий предприниматель без связей мог получить помощь экспертов. Этот хаб — колыбель предпринимательства. Государство чётко говорит — не нужны нам инновации, не нужен нам успешный ИТ сектор. Предприниматель — враг.





Только одного государство не понимает. Стартап-комьюнити — это не место. Не завод, который можно закрыть. Это прежде всего тысячи людей по всему миру, тысячи сердец, в которых «Имагуру» продолжает жить.





«На следующий день закрыл три сделки»

Александр Губский, SEO эксперт в Webhunters.by





— С «Имагуру» у меня связан, наверное, лучший урок бизнеса в жизни. Это был тренинг от Юрия Анушкина в рамках курса управленческого мастерства от Вадима Нарейко на базе «Имагуру».





Нужно было сдать деньги на призовой фонд и потом убедить около 40 человек, что этого «общака» достоин ты один. Многочасовые баталии, переговоры, махинации и убеждения… прошли без меня. Я просто стоял три часа рядом и не мог ничего сделать. А всё потому, что не сдал минимальную сумму, потому что подумал «ай, быстро закончится и вообще, зачем сдавать, лень».





Слова Юрия (утрированно), что «продажник и бизнесмен должны всегда быть голодными и при любой возможности должны хотеть забрать приз/деньги/добычу, а если вы не рискнули — характеризует вас как „не очень хорошего бизнесмена/продажника“» — вспоминаю каждый раз, когда расслабляю хватку в бизнесе и жизни.





Те три часа я просто внутри разрывал себя на части. Но на следующий день закрыл три сделки, которые тянулись больше месяца.





«Больно смотреть, как бездумно рушат»

Матвей Грамович, CEO & Founder в Zodier





— Ещё 5 лет назад мы начинали свой путь в Imaguru Startup HUB как и многие другие стартапы в Беларуси. Больно смотреть, как бездумно рушат всё, что с таким трудом было создано Татьяной Маринич и Анастасией Хоменковой. Слишком много хорошего было сделано для стартап-движения Беларуси этой командой! Пусть текущая ситуация будет всего лишь временной трудностью.





«Был счастлив иногда быть причастным»

Кирилл Волошин, инвестор, бизнес-ангел





— Imaguru Startup HUB закрывают (





Фундамент стартап-движения, бесценная образовательная площадка, хаб солидарности после августа, место встреч… Смелые, умные и талантливые, спасибо за всё! Был счастлив иногда быть причастным. Надеюсь, всё ещё вернётся.





Организаторам хаба надо освободить помещение до 30 апреля.