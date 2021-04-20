Ем пирожные: Подольская раскрыла секрет похудения после родов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Наталья Подольская раскрыла секрет своей идеальной фигуры: жена Владимира Преснякова-младшего рассказала, как быстро восстановилась после родов.

Подолькая и Пресняков снова стали родителями в октябре 2020 года. Спустя четыре месяца певица решила выйти из декрета: Наталья снялась в новом клипе, где продемонстрировала неожиданно точеную фигуру, вызвав массу вопросов у поклонников. Самый популярный: как ей удалось достичь такой формы после нескольких родов.

К большой радости фанатов, Подольская не собирается скрывать свои лайфхаки: певица с радостью раскрыла секрет быстрого похудения.

"Это специфика моего организма. К тому же я кормлю грудью. И с Темой, и с Ваней у меня получилось уйти в минус на грудном вскармливании", - призналась звезда в интервью.

Певица разъяснила, что при таком образе жизни в день уходит по 600-700 калорий из-за чего она может спокойно есть пирожные и худеть. Но несмотря на это Подольская мечтает взяться за питание, так как уверена: она перестанет худеть, как только бросит кормить ребенка. Вот почему звезда рекомендует заниматься физической активностью. Например, для себя она выбрала пилатес. Упражнения на растяжку помогли певице восстановиться и после болезни: напомним, что Подольская заболела COVID-19 не выходя из дома.

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