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Ем пирожные: Подольская раскрыла секрет похудения после родов
20.04.2021 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Наталья Подольская раскрыла секрет своей идеальной фигуры: жена Владимира Преснякова-младшего рассказала, как быстро восстановилась после родов.
Подолькая и Пресняков снова
К большой радости фанатов, Подольская не собирается скрывать свои лайфхаки: певица с радостью раскрыла секрет быстрого похудения.
"Это специфика моего организма. К тому же я кормлю грудью. И с Темой, и с Ваней у меня получилось уйти в минус на грудном вскармливании", - призналась звезда в интервью.
Певица разъяснила, что при таком образе жизни в день уходит по 600-700 калорий из-за чего она может спокойно есть пирожные и худеть. Но несмотря на это Подольская мечтает взяться за питание, так как уверена: она перестанет худеть, как только бросит кормить ребенка. Вот почему звезда рекомендует заниматься физической активностью. Например, для себя она выбрала пилатес. Упражнения на растяжку помогли певице восстановиться и после болезни: напомним, что
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