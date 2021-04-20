Ожидать ли белорусам потрясения по валюте, ценам и рынку труда в ближайшие месяцы. Прогноз эксперта

Источник материала: Tut.by

Финансово-экономическая ситуация в Беларуси сейчас не самая стабильная: инфляция заметно превышает прогноз, некоторые предприятия оптимизируют штат и увольняют работников, а на валютном рынке периодически наблюдаются скачки. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, могут ли нас ожидать какие-то потрясения в экономике в ближайшие месяцы — на рынке труда, на валютном рынке, в торговле.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Прогноз по валютному рынку

На валютном рынке периодически случаются скачки курсов некоторых валют. так, в начале апреля доллар обновил исторический максимум — курс поднимался до 2,6676 рубля. Однако, как говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия» потрясений во втором квартале, вероятнее всего, не будет.

— Будут ли какие-то потрясения на валютном рынке, зависит в том числе и от того, запустят или не запустят власти печатный станок. Будут ли дальше вливать деньги для помощи госпредприятиям или не будут. Оценить, произойдет это или не произойдет сложно. Если вот этого не делать, то рубль, скорее всего, будет более или менее стабильный. У населения особо нет денег на покупку долларов. Чтобы создать какую-то панику, нужно чтобы было с чем бежать в обменник. А у нас средние зарплаты падают даже в номинальном выражении. При этом отдельные валюты могут колебаться в зависимости от того, что будет происходить в России, что будет с евро и долларом.

Что будет с ценами на продукты и услуги

По итогам марта инфляция в годовом выражении была 8,5%. По оценкам Нацбанка, во втором квартале она ускорится и может достигнуть уровня 9% в годовом выражении. Однако Вадим Иосуб не ожидает большого скачка цен на товары первой необходимости.

— Скорее всего, цены будут держать до упора, минимум до конца года. Но это инфляции особо не поможет, потому что ограничения по росту цен распространяются не на все товары. Из-за сдерживания цен на одно, может активнее дорожать другое, то, что не попадает в список социально значимых товаров. Но опять же здесь многое будет зависеть от эмиссии — будет дополнительная или нет. Потому что рост цен упирается в платежеспособный спрос. Если на фоне снижения доходов кто-то захочет активнее поднимать цены, он столкнется с тем, что у него не будут покупать. Поэтому без необдуманных поступков какой-то гиперинфляции ждать не стоит. По итогам года она может быть 7−8%. Ну, а если без глупостей не обойдется, тогда она может быть значительно выше.

Про увольнения на предприятиях

Работники крупных белорусских предприятий в последнее время довольно часто сообщают об увольнениях у них на заводах. О том, могут ли они приобрести массовый характер, Вадим Иосуб говорит так:

— Увольнения де-факто идут. И де-факто они идут в таком вяло текущем режиме уже лет 10. Большинство наших флагманов за это время сократило штат на 25−30%. Исходя из этого занятость падает по процента 3 в год. Сейчас со сложностями бюджета она, вероятно, ускорится, но это все равно не будут очень массовые увольнения, — прогнозирует эксперт.