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Беларусь названа самой опасной для журналистов страной Европы

20.04.2021 16:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь опустилась на пять позиций и заняла 158-е место из 180 в «Индексе свободы прессы», который ежегодно составляет международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Это худший результат среди стран Европы.

Беларусь названа самой опасной для журналистов страной Европы

В части отчета, посвященной Восточной Европе и Центральной Азии, указано, что некоторые страны этих регионов, которые прежде «уже страдали синдромом подавления информации», сейчас «охватила опасная лихорадка». Три из них «экспериментировали с радикальным способом «затыкания ртов» журналистам — полным отключением интернета» с помощью программного обеспечения.

«Так было на Кавказе, в Азербайджане осенью 2020 года во время войны в Нагорном Карабахе — территории, являющейся предметом спора с Арменией. Так было в Кыргызстане в октябре 2020 года после вызывающих вопросы парламентских выборов, хотя это страна с лучшим рейтингом в Центральной Азии. Так было и в Беларуси, где интернет был полностью недоступен в течение трех дней после объявления спорных результатов президентских выборов, а затем периодически в последующие месяцы. По данным коалиции #KeepItOn, которая отслеживает отключения интернета, с августа по декабрь 2020 года в Беларуси интернет был отключен в общей сложности на 121 день», — говорится в отчете.

Согласно отчету Беларусь стала региональным чемпионом по применению репрессивных мер. Отмечается, что журналисты независимых СМИ «после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года стали мишенью для милиции».

«Задерживавшиеся во время освещения протестов или превентивно, журналисты сначала получали небольшие сроки административного ареста по надуманным основаниям, — отмечается в документе. — Позже власти стали возбуждать в отношении них уголовные дела, предусматривающие наказание в виде нескольких лет заключения, проводить постановочные судебные процессы во главе с политически податливыми судьями. В своем стремлении подавить всю независимую журналистику правоохранительные органы также начали преследовать ее защитников, особенно Белорусскую ассоциацию журналистов».

В страновом профиле, обновленном с учетом свежего индекса, указано, что «Беларусь является самой опасной страной в Европе для сотрудников медиа».

Критически настроенные журналисты и блогеры «подвергаются угрозам и насилию, многих арестовывают». В стране «фиксируются отключения интернета, ведущие новостные сайты заблокированы, печатные СМИ подвергаются цензуре, а доступ к информации ограничен».

 

Согласно «Индексу свободы прессы» за 2021 год среди республик бывшего СССР ситуация в Беларуси обстоит лучше, чем в Таджикистане (162-е место), Азербайджане (167) и Туркменистане (178), но хуже, чем в Узбекистане (157), Казахстане (155), России (150), Украине (97), Молдове (89), Кыргызстане (79), Армении (63), Грузии (60), Литве (28), Латвии (22), Эстонии (15).

В пятерку мировых лидеров, согласно «Индексу свободы прессы», входят Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Коста-Рика.

 

 

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Беларусь опустилась на пять позиций и заняла 158-е место из 180 в «Индексе свободы прессы», который ежегодно составляет международная правозащитная организация...
 
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