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Тихановская обсудила с послом Польши давление властей Беларуси на польское нацменьшинство

20.04.2021 16:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 20 апреля встретилась с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским.

 

Тихановская обсудила с послом Польши давление властей Беларуси на польское нацменьшинство
Встреча Тихановской и Михальского. Фото: t.me/tsikhanouskaya.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал Тихановской, стороны обсудили «давление режима на польское национальное меньшинство в Беларуси» и решение экономического суда Брестской области о ликвидации ООО «Польская школа». Белорусский демократический лидер заявила, что «репрессии в отношении представителей польского меньшинства недопустимы».

Тихановская и Михальски также обсудили поддержку международной платформы сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси и возможность расследования преступлений белорусского режима в рамках универсальной юрисдикции.

На встрече были затронуты вопросы помощи релокантам, репрессированным и находящимся на реабилитации белорусам в Польше.

Собеседники также обсудили встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и сотрудничество с соседними для Беларуси странами — Польшей, Литвой, Латвией, Украиной, отметили в пресс-службе Тихановской.

С начала октября 2020 года Артур Михальски работает за пределами Беларуси. После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие. В ответ на это пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации «Польской школы» 19 апреля. 10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту «героизации военных преступников» в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». В надзорном ведомстве усмотрели, что при проведении мероприятия совершались «умышленные действия по реабилитации нацизма», которые подпадают под статью 130 Уголовного кодекса.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 20 апреля встретилась с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским.  
 
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