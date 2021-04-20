Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного

Источник материала: Onliner

Домами на колесах сейчас никого не удивишь. Их авторы лишь соревнуются в создании максимально комфортного внутреннего пространства на крайне ограниченной площади. У Хезер и Кевина Фрица из канадской провинции Альберта получилось даже установить в своем домике полноценную ванну, которую они теперь могут возить с собой.

Конструкция объекта стандартная. На шасси-прицеп установлен каркас, внешняя отделка которого выполнена из черных стальных панелей и алюминиевых листов «под дерево». В этой оболочке удалось устроить сразу девять окон (в дополнение к стеклянной двери), которые обеспечивают интерьер достаточным количеством света. Общая площадь домика благодаря устройству второго уровня составила почти 25 кв. м. Места вполне достаточно для двух человек, но при желании можно пригласить и пару гостей.

















Центр объекта заняла кухня со всем необходимым оборудованием. С одного торца находится гостиная зона, с другого — санузел. Устройство последнего наиболее интересно. Благодаря эффективной организации пространства здесь удалось найти место даже для ванной, над которой расположен душ. В перегородке, отделяющей санузел от основного помещения, спрятана стиральная машина, а над всем этим расположена спальня. Немаловажным фактором является и тот факт, что благодаря дополнительной теплоизоляции мобильный дом пригоден и для путешествий в достаточно суровые канадские зимы. Обратной стороной такого комфорта является цена: в зависимости от комплектации оборудованием стоимость объекта составляет от $127 тысяч до $158 тысяч.















