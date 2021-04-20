ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного

20.04.2021 16:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Домами на колесах сейчас никого не удивишь. Их авторы лишь соревнуются в создании максимально комфортного внутреннего пространства на крайне ограниченной площади. У Хезер и Кевина Фрица из канадской провинции Альберта получилось даже установить в своем домике полноценную ванну, которую они теперь могут возить с собой.

Конструкция объекта стандартная. На шасси-прицеп установлен каркас, внешняя отделка которого выполнена из черных стальных панелей и алюминиевых листов «под дерево». В этой оболочке удалось устроить сразу девять окон (в дополнение к стеклянной двери), которые обеспечивают интерьер достаточным количеством света. Общая площадь домика благодаря устройству второго уровня составила почти 25 кв. м. Места вполне достаточно для двух человек, но при желании можно пригласить и пару гостей.

Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного
Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного
Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного
Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного

Центр объекта заняла кухня со всем необходимым оборудованием. С одного торца находится гостиная зона, с другого — санузел. Устройство последнего наиболее интересно. Благодаря эффективной организации пространства здесь удалось найти место даже для ванной, над которой расположен душ. В перегородке, отделяющей санузел от основного помещения, спрятана стиральная машина, а над всем этим расположена спальня. Немаловажным фактором является и тот факт, что благодаря дополнительной теплоизоляции мобильный дом пригоден и для путешествий в достаточно суровые канадские зимы. Обратной стороной такого комфорта является цена: в зависимости от комплектации оборудованием стоимость объекта составляет от $127 тысяч до $158 тысяч.

Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного
Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного
Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного
Семейная пара построила себе мобильный дом не хуже обычного

Автомобильный велобагажник Seiki CB-701B
1 отзыв
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
176 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Amos на фаркоп (на 3 велосипеда)
5 отзывов
на фаркоп, для 3 велосипедов
180 р.
3 предложения
Автомобильный велобагажник Thule FreeRide 532
5 отзывов
на крышу, для 1 велосипеда
220 р.
5 предложений
Все модели велобагажников в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домами на колесах сейчас никого не удивишь. Их авторы лишь соревнуются в создании максимально комфортного внутреннего пространства на крайне ограниченной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий. В Минтруда пояснили, в чем дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by