Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий: «Каждый раз дата отодвигается»

Источник материала: Onliner

Некоторые люди в апреле не получили пенсии в привычную для себя дату, пенсионеры переживают и ходят к банкомату каждый день. Специалисты из Минтруда и ФСЗН успокаивают: сроки выплаты не переносились и поводов для паники нет, просто до этого вы получали пенсию раньше положенного срока.

Несколько дней в редакцию пишут люди, которые не получили свою пенсию в привычное для них время.

«Моей свекрови пенсия обычно приходит 16—17-го числа, но пришла только вечером 19-го. А ее подругам до сих пор не пришла. Хотя это уже становится закономерностью: последние несколько месяцев пенсии приходят на день-другой позже. Похоже, в этот раз реально затянули выплаты: все пенсионеры в районе очень переживают и ходят к банкомату каждый день», — рассказывает минчанка Алиса.

«Мне прислали пенсию вчера в 19:30 вечера. Каждый раз дата отодвигается все дальше — сначала было 17-е число, потом 18-е, а тут уже вечер 19-го. Но меня предупредили, что период выплаты пенсии у меня — по 21-е число», — говорит Валентина Ивановна.

Некоторым людям не пришли в привычное время не только пенсии, но и детские пособия.

«Мне по инвалидности пенсия пришла вчера, хотя должна была 17-го числа. Но это были выходные дни, — делится информацией Виктория. — А сестре до сих пор не пришло пособие на детей до 3 лет, хотя обычно приходит до 18-го числа. Мы уже начинаем волноваться».





Несмотря на поток жалоб о задержке выплат, некоторым пенсионерам деньги пришли по плану, а некоторым даже раньше срока. «Моему папе пенсия приходит 19-го числа. В этот раз тоже пришла вовремя, но не в 16 часов, а в 21:00», — говорит Алина.

«А мы с мужем получили пенсию вовремя, дедушке начислили даже раньше. У него обычно деньги приходили 18-го числа, но оно пришлось на воскресенье, и пенсия пришла 16 апреля», — рассказывает Екатерина.

Что говорят специалисты?

Мы спросили в Фонде социальной защиты населения, с чем может быть связана задержка пенсий. Оказывается, все ежемесячные выплаты из ФСЗН (как пенсии, так и пособия, например) люди получают с 5-го по 26-е число. Этот период делится еще на три отдельных для каждого конкретного человека: с 1-го по 10-е число, с 11-го по 20-е число и с 21-го по 26-е число. Но часто люди не знают, какой у них период выплаты, а банк может начислять пенсию раньше положенного срока. В итоге деньги поступили из ФСЗН, и банк часто их сразу начислил, хотя фактическая дата выплаты у человека стоит позже. Так что волноваться можно будет, только если пенсия не пришла вам в последний день вашего периода, а если вы его не знаете, то 26-го числа месяца.





Также ситуацию прокомментировало Министерство труда. Там пояснили, что для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии (через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий).

— Для обеспечения выплаты пенсий в установленные сроки финансирование их выплаты осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии — срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно, — говорят в Минтруда. — Обращаем внимание, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства.