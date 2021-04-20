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Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий: «Каждый раз дата отодвигается»

20.04.2021 16:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некоторые люди в апреле не получили пенсии в привычную для себя дату, пенсионеры переживают и ходят к банкомату каждый день. Специалисты из Минтруда и ФСЗН успокаивают: сроки выплаты не переносились и поводов для паники нет, просто до этого вы получали пенсию раньше положенного срока.

Несколько дней в редакцию пишут люди, которые не получили свою пенсию в привычное для них время.

«Моей свекрови пенсия обычно приходит 16—17-го числа, но пришла только вечером 19-го. А ее подругам до сих пор не пришла. Хотя это уже становится закономерностью: последние несколько месяцев пенсии приходят на день-другой позже. Похоже, в этот раз реально затянули выплаты: все пенсионеры в районе очень переживают и ходят к банкомату каждый день», — рассказывает минчанка Алиса.

«Мне прислали пенсию вчера в 19:30 вечера. Каждый раз дата отодвигается все дальше — сначала было 17-е число, потом 18-е, а тут уже вечер 19-го. Но меня предупредили, что период выплаты пенсии у меня — по 21-е число», — говорит Валентина Ивановна.

Некоторым людям не пришли в привычное время не только пенсии, но и детские пособия.

«Мне по инвалидности пенсия пришла вчера, хотя должна была 17-го числа. Но это были выходные дни, — делится информацией Виктория. — А сестре до сих пор не пришло пособие на детей до 3 лет, хотя обычно приходит до 18-го числа. Мы уже начинаем волноваться».

Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий: «Каждый раз дата отодвигается»

Несмотря на поток жалоб о задержке выплат, некоторым пенсионерам деньги пришли по плану, а некоторым даже раньше срока. «Моему папе пенсия приходит 19-го числа. В этот раз тоже пришла вовремя, но не в 16 часов, а в 21:00», — говорит Алина.

«А мы с мужем получили пенсию вовремя, дедушке начислили даже раньше. У него обычно деньги приходили 18-го числа, но оно пришлось на воскресенье, и пенсия пришла 16 апреля», — рассказывает Екатерина.

Что говорят специалисты?

Мы спросили в Фонде социальной защиты населения, с чем может быть связана задержка пенсий. Оказывается, все ежемесячные выплаты из ФСЗН (как пенсии, так и пособия, например) люди получают с 5-го по 26-е число. Этот период делится еще на три отдельных для каждого конкретного человека: с 1-го по 10-е число, с 11-го по 20-е число и с 21-го по 26-е число. Но часто люди не знают, какой у них период выплаты, а банк может начислять пенсию раньше положенного срока. В итоге деньги поступили из ФСЗН, и банк часто их сразу начислил, хотя фактическая дата выплаты у человека стоит позже. Так что волноваться можно будет, только если пенсия не пришла вам в последний день вашего периода, а если вы его не знаете, то 26-го числа месяца.

Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий: «Каждый раз дата отодвигается»

Также ситуацию прокомментировало Министерство труда. Там пояснили, что для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии (через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий).

— Для обеспечения выплаты пенсий в установленные сроки финансирование их выплаты осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии — срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно, — говорят в Минтруда.  — Обращаем внимание, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства.

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Некоторые люди в апреле не получили пенсии в привычную для себя дату, пенсионеры переживают и ходят к банкомату каждый день. Специалисты из Минтруда и ФСЗН...
 
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