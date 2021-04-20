Sony представила 4K-проекторы для дома по цене квартиры

Источник материала: Onliner

Компания Sony представила несколько новых проекторов, среди которых оказался лазерный VPL-VW1025ES. Устройство позиционируется как решение для домашнего кинотеатра, однако обойдется в $40 тыс. Вторую модель — VPL-VW325ES с ценой в $5,5 тыс. можно назвать доступной. В обоих случаях речь идет о 4K-разрешении (4096×2160 точек), за обработку изображения отвечает процессор X1, аналог которого устанавливается в телевизорах линейки BRAVIA.

Чип оптимизирован для работы в проекторах и эффективной обработки HDR-данных. В Sony отметили, что в сравнении с прошлыми поколениями в новых проекторах улучшена производительность системы и снижена задержка вывода. Это, в теории, позволяет использовать новинки геймерами, если те готовы выложить за «монитор» $40 тыс. (или $5,5 тыс.).

Оба проектора поддерживают технологию апскейла картинки с FHD и 2K до 4K. Яркость ламп VPL-VW325ES составляет 1500 люмен, лазерного VPL-VW1025ES — 2500 люмен. Старшая модель также получила технологию All-Range Crisp Focus (ARC-F), которая обеспечивает четкость изображения «от края до края».