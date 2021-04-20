"Это подготовка к наступлению": WSJ опубликовала спутниковые снимки российских самолетов и танков на границе с Украиной

Дождь . Спутниковые снимки были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies, специализирующейся на спутниковой съемке в том числе для правительств разных стран, пишет





Ее директор Дэн Яблонский объяснил WSJ, почему принял решение опубликовать фотографии. «Я думаю, это снимает некоторые сомнения относительно того, что на самом деле происходит в очень неспокойном регионе», — сказал он.





На одном из снимков, опубликованных The Wall Street Journal, — авиабаза в Крыму. На бетонной взлетной полосе выстроены в ряд несколько истребителей Су-30. Этот снимок был сделан 16 апреля. Еще в марте истребителей здесь не было, пишет WSJ.





На других снимках виден лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках можно различить вертолеты, разведывательные дроны, мотострелковые и бронетанковые части, военные госпитали, пишет издание.





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Бывшие и нынешние американские чиновники в разговоре с WSJ говорят, что продолжающееся наращивание войск на границе, а также передислокация из других регионов страны бомбардировщиков Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 призваны усиливать политическое влияние Москвы на Украину.





«Они [Россия] развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск», — говорит Филипп Бридлав, бывший офицер ВВС США, состоявший в верховном командовании НАТО в момент присоединения Крыма в 2014 году.





По его мнению, фото показывают, что российские подразделения не намереваются наносить немедленный удар, но у Москвы есть несколько вариантов развития событий.





Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе в Конгрессе отмечал, что Россия таким образом запугивает правительство Украины и посылает сигнал администрации Байдена. «Это развертывание войск достигло точки, в которой оно может перерасти в военное вторжение, — сказал Бернс. — И не только США, но и нашим союзникам стоит воспринимать это всерьез».





Официальные лица США оценивают численность российских войск рядом с границами Украины в 80 тысяч человек. По оценке представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, эта цифра может достигать 100 тысяч. И это больше, чем было у России в регионе в момент присоединения Крыма.





Военный чиновник США сказал WSJ, что сейчас российские силы включают в себя 48 батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из нескольких сотен солдат и офицеров. «Однако разведка США еще не обнаружила логистических возможностей и вспомогательных подразделений, которые могут быть использованы при серьезной наступательной операции против Украины, включая склады боеприпасов и развертываемые госпитали», — пишет WSJ со ссылкой на военный источник.





«Это не демонстрация. Это подготовка к крупному наступлению», — говорит президент фонда «Потомак» Филипп Карбер, который часто бывал в зоне военных действий в Украине. — Я не прогнозирую нападение, но в течение двух недель этот вариант для России возможен».









«Мы не можем исключать того, что это наращивание сил — инструмент влияния на Украину, чтобы она открыла Северо-Крымский канал, — говорит политолог Гленн Ховард. — Это огромный потенциал, и мы не знаем, как Россия будет его использовать».





Ситуация с размещением военной техники, однако, постоянно меняется, пишет WSJ. Эскадрилья штурмовиков Су-25, которая на снимках от середины апреля была замечена на авиабазе в Астрахани, позже переместилась на другую базу. В воскресенье, по данным ТАСС, Су-25 прибыли в Крым.





Администрация Байдена готовит меры поддержки Украины, которые, по словам источника WSJ, знакомого с ситуацией, будут включать поставку противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Но пока президенту США варианты еще не представлены, пишет WSJ.Также обсуждаются дополнительные экономические санкции в отношении России.