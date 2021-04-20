В Кремле отказались в будущем комментировать ситуацию с Навальным

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) освободить Навального. Его цитирует РИА Новости.





«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем. Мы не располагаем информацией, не получаем ее», — пояснил Песков, отказавшись впредь комментировать ситуацию с Навальным.





Ранее 20 апреля ПАСЕ выпустила проект резолюции, в котором призвала Россию освободить Навального из колонии до 7 июня, когда состоится очередное заседание Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека. Также в ассамблее захотели потребовать обеспечить оппозиционера необходимой медицинской помощью.





Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных.





Несколько специалистов— в том числе терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр —провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами.





В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.