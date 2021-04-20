В Беларуси отмечают всплеск наркопреступлений в молодёжной среде

Источник материала: ОНТ

Рост данного вида преступности отмечен среди студентов и учащихся средне-специальных учебных заведений.

С начала года возбуждено 70 уголовных дел по наркотическим статьям. Ухудшение ситуации связывают с эпидситуацией по ковиду и активным использованием мессенджеров.

Молодые люди стали больше времени проводить в интернете, и завербовать их для торговли наркотиками стало проще: выросло количество вбросов с предложениями о незаконном заработке. При этом молодёжь вводят в заблуждение о том, что поймать торговцев крайне сложно.

На деле же наркокурьеры попадаются максимум на третьем месяце работы, а некоторые – в первый же день.

В МВД заявляют о том, что против этой беды нужно сплотиться всем.

Среди наркоторговцев есть и 13-летние, на преступления идут повторно, вовлекая в это своих сверстников. Основная причина – поиск лёгких денег.

В качестве одного из сдерживающих факторов в МВД сегодня прозвучало предложение дать возможность трудовой занятости и детям младше 14 лет.

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