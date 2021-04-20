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В Витебском государственном медицинском университете открылся центр поддержки инноваций и технологий
Источник материала: ОНТ
Студенты, молодые ученые, исследователи получат бесплатный доступ к базам Всемирной организации интеллектуальной собственности.
А это данные о патентах и научных разработках всей планеты. Это позволит убедиться в уникальности идеи или, наоборот, понять, что подобные исследования уже не актуальны. В центре будут консультировать по вопросам интеллектуальной собственности. На патентах, разработках, инновациях в прошлом году страна заработала $125 млн.
Это 10-й подобный центр в стране. Такие услуги популярны в научном мире. Только в Национальном центре интеллектуальной собственности за прошлый год – свыше 4 тыс. обращений и консультаций.
В перспективе доступ к мировой научной базе появятся при каждом вузе и в городах с населением более 80 тыс.
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В Витебском государственном медицинском университете открылся центр поддержки инноваций и технологий
Студенты, молодые ученые, исследователи получат бесплатный доступ к базам Всемирной организации интеллектуальной собственности. А это данные о патентах и...
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