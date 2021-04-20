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В Витебском государственном медицинском университете открылся центр поддержки инноваций и технологий

20.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебском государственном медицинском университете открылся центр поддержки инноваций и технологий

Студенты, молодые ученые, исследователи получат бесплатный доступ к базам Всемирной организации интеллектуальной собственности.   

А это данные о патентах и научных разработках всей планеты. Это позволит убедиться в уникальности идеи или, наоборот, понять, что подобные исследования уже не актуальны. В центре будут консультировать по вопросам интеллектуальной собственности. На патентах, разработках, инновациях в прошлом году страна заработала $125 млн.  

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям: «Можно быстро оперативно посмотреть те наработки, которые делаются во всём мире, такой центр поможет более грамотно запатентовать и наши ноу-хау, которые, несомненно, будут при разработке белорусской вакцины. Очень важно защитить во всём мире технологию разработки и использования».  

Это 10-й подобный центр в стране. Такие услуги популярны в научном мире. Только в Национальном центре интеллектуальной собственности за прошлый год – свыше 4 тыс. обращений и консультаций.

В перспективе доступ к мировой научной базе появятся при каждом вузе и в городах с населением более 80 тыс.

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Студенты, молодые ученые, исследователи получат бесплатный доступ к базам Всемирной организации интеллектуальной собственности.    А это данные о патентах и...
 
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