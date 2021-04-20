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Столичные милиционеры организовали велопробег по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС
Источник материала: ОНТ
По всей Беларуси начинаются памятные мероприятия по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня к акции присоединились сотрудники столичной милиции.
И способ выбрали оригинальный – на велосипедах. Марафон объединил милиционеров из всех районов столицы. Более 50 участников памятного заезда отправились с государственной символикой по улицам города. Финальной точкой на карте маршрута стал Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость», построенный в память жертв чернобыльской катастрофы.
Для сотрудников силового ведомства провели небольшую экскурсию, где они познакомились с историей создания комплекса. Память жертв трагедии почтили заупокойной литией.
Сотрудники минского гарнизона также облагородили территорию православного храма. Такое сотрудничество обещают продолжить в дальнейшем.
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По всей Беларуси начинаются памятные мероприятия по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня к акции присоединились сотрудники столичной...
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