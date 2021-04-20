Столичные милиционеры организовали велопробег по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Источник материала: ОНТ

По всей Беларуси начинаются памятные мероприятия по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня к акции присоединились сотрудники столичной милиции.

И способ выбрали оригинальный – на велосипедах. Марафон объединил милиционеров из всех районов столицы. Более 50 участников памятного заезда отправились с государственной символикой по улицам города. Финальной точкой на карте маршрута стал Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость», построенный в память жертв чернобыльской катастрофы.

Для сотрудников силового ведомства провели небольшую экскурсию, где они познакомились с историей создания комплекса. Память жертв трагедии почтили заупокойной литией.

Андрей Русанович, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома: «Мы выехали вместе с сотрудниками минской милиции, это заместители начальника РУВД, вместе с молодыми сотрудниками, которые проходят у нас службу, с улицы Семашко и проследовали сюда – на улицу Притыцкого к храму, который построен, строится и развивается в знак памяти ликвидаторов Чернобыльской трагедии. Мы должны помнить об этих событиях. Соответствующее воспитание, чтобы было и у наших молодых сотрудников, патриотическое воспитание, духовно-нравственное, чтобы мы не забывали о тех событиях и той основе, на которой держится наше государство».

Ангелина Михина, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД г. Минска: «Для нас преодолеть эту дистанцию было очень легко, т.к. сотрудники милиции ежедневно занимаются физической подготовкой в свободное от работы время, часто организуются подобные мероприятия, поэтому дистанция в 10 километров для нас была несложной».

Сотрудники минского гарнизона также облагородили территорию православного храма. Такое сотрудничество обещают продолжить в дальнейшем.

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