Новые тарифы установили на социальные услуги в Минской области

Источник материала: ОНТ

Решением Миноблисполкома от 1 апреля 2021 года №227, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , в Минской области установлены новые тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями соцобслуживания.

Тариф на соцуслуги, которые оказывают центры социального обслуживания населения на возмездной основе, составит Br0,71 за час. Услуги сиделки будут стоить Br1 за час. Ранее этот тариф составлял Br0,65.

Также указаны предельные максимальные тарифы на соцуслуги стационарных госучреждений. Так, на услуги домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями физического или психофизического развития – Br30,11 за сутки; для инвалидов и пожилых людей – Br35,86; психоневрологических домов-интернатов для инвалидов и престарелых – Br27,32; отделений круглосуточного пребывания ТЦСОН – Br24,06 за сутки.

ФОТО: БЕЛТА

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