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Владимир Макей: Мы высоко ценим взаимодействие с Европейской экономической комиссией

20.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Макей: Мы высоко ценим взаимодействие с Европейской экономической комиссией

Беларусь поддерживает продвижение так называемой циркулярной экономики, то есть принцип – производство, использование, утилизация, – а также устойчивое использование природных ресурсов.

Это один из основных лейтмотивов выступления министра иностранных дел Беларуси на 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, которая проходит в Женеве.

Более того, такая модель в качестве одного из приоритетов закреплена в Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси. Речь шла и об эпидемии. На фоне кризиса глобального политического мироустройства, вызванного растущим противостоянием наиболее сильных государств, пандемия определяет тренды новой реальности в деловых контактах стран.

Роль и место Минска в архитектуре международных отношений – эта тема звучала на встрече главы белорусского МИДа с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН. Она сегодня сосредоточивает свои усилия на строительстве экономической и социальной Европы завтрашнего дня.

Искоренение нищеты и голода, равные возможности для получения образования, достижение гендерного равенства, поддержка материнства и детства. И в этих направлениях Беларуси есть чем гордиться.  

Сегодня же состоялась встреча в ВТО. Владимир Макей провел переговоры с гендиректором организации – в этой должности представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала всего несколько месяцев. Она стала первой женщиной руководителем Всемирной торговой организации.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь поддерживает продвижение так называемой циркулярной экономики, то есть принцип – производство, использование, утилизация, – а также устойчивое...
 
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