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Владимир Макей: Мы высоко ценим взаимодействие с Европейской экономической комиссией
Источник материала: ОНТ
Беларусь поддерживает продвижение так называемой циркулярной экономики, то есть принцип – производство, использование, утилизация, – а также устойчивое использование природных ресурсов.
Это один из основных лейтмотивов выступления министра иностранных дел Беларуси на 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, которая проходит в Женеве.
Более того, такая модель в качестве одного из приоритетов закреплена в Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси. Речь шла и об эпидемии. На фоне кризиса глобального политического мироустройства, вызванного растущим противостоянием наиболее сильных государств, пандемия определяет тренды новой реальности в деловых контактах стран.
Роль и место Минска в архитектуре международных отношений – эта тема звучала на встрече главы белорусского МИДа с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН. Она сегодня сосредоточивает свои усилия на строительстве экономической и социальной Европы завтрашнего дня.
Искоренение нищеты и голода, равные возможности для получения образования, достижение гендерного равенства, поддержка материнства и детства. И в этих направлениях Беларуси есть чем гордиться.
Сегодня же состоялась
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Беларусь поддерживает продвижение так называемой циркулярной экономики, то есть принцип – производство, использование, утилизация, – а также устойчивое...
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