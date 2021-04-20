Стоят как квартира: ТОП-5 самых дорогих платьев звезд на красной дорожке «Оскара»

Источник материала: ОНТ

Премия «Оскар» занимает лидирующую позицию среди мест с самыми дорогими нарядами. первое место среди всех светских мероприятий, и наш материал – прямое тому доказательство. Рассказываем, кто из знаменитостей решил не экономить на платье и спустил на него целое состояние.

5 место. Люпита Нионго – $150 тыс

Это было белое платье Calvin Klein, украшенное шестью тысячами жемчужин. В нём кенийско-мексиканская актриса красовалась на красной дорожке в 2015 году. Но славу платью принесли не уникальный дизайн и большая стоимость. Сразу же после церемонии его украли. К счастью, наряд нашли через пару дней, а вот грабители так и остались неизвестны.





4 место. Элизабет Тейлор – $167 тыс

Этот наряд Элизабет Тейлор произвел фурор в Голливуде аж 51 год назад. Длинное шифоновое платье небесного цвета с глубоким декольте звезда подчеркнула бриллиантовым колье от Cartier в 69 карат. Сколько стоил этот наряд для знаменитости – неизвестно, но на аукционе в 1999 году его продали за $167 тысяч.





3 место. Кейт Бланшетт – $200 тыс

В $200 тыс обошлось Кейт Бланшет платье-кольчуга от Armani Privé с кристаллами Swarovski. В нём звезда на красной дорожке сияла в 2007 году. Тогда она получила звание самой роскошно одетой звезды «Оскара».





2 место. Николь Кидман – $2 млн

Николь в этом платье появилась на премии «Оскар» в 1997 году. Тогда она даже не претендовала на награду и просто пришла за компанию с мужем Томом Крузом. Желтое шёлковое платье рук Джона Гальяно обеспечило ей звание не только самой стильной, но и самой дорого одетой знаменитости на церемонии.





1 место. Дженнифер Лоуренс – $4 млн

И самым дорогим платье премии «Оскар» принято считать наряд Дженнифер Лоуренс в 2013 году. Платье Dior с пышной юбкой публика запомнила надолго. И виной тому не столько дизайн, сколько история, которая произошла с актрисой. Поднимаясь на сцену за статуэткой, она споткнулась о подол платья и упала прямо на лестнице. Эта история подняла в разы стоимость платья, ведь минутный рекламный ролик во время трансляции «Оскара» стоит $1,5 миллиона, а из-за падения шедевр Dior пробыл в объективах камер около трех минут.





Фото: Getty images

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