Минчане получают уведомления об ошибках в жировках за март. Мингорисполком заявил, это фейк

Источник материала: ОНТ

Жители Московского района Минска начали получать уведомления, где говорится об ошибках в жировках за март, сообщает Мингорисполком в своем Telegram-канале.

В приходящих уведомлениях содержится просьба не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за текущий месяц. Как пояснили в Мингорисполкоме, это фейк.

В ведомстве подчеркнули, что все начисления правильные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо до 25 числа.

ФОТО: freepik





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