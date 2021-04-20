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Минчане получают уведомления об ошибках в жировках за март. Мингорисполком заявил, это фейк

20.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчане получают уведомления об ошибках в жировках за март. Мингорисполком заявил, это фейк

Жители Московского района Минска начали получать уведомления, где говорится об ошибках в жировках за март, сообщает Мингорисполком в своем Telegram-канале.

В приходящих уведомлениях содержится просьба не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за текущий месяц. Как пояснили в Мингорисполкоме, это фейк.

В ведомстве подчеркнули, что все начисления правильные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо до 25 числа. 

ФОТО: freepik 


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Теги: Минск
 
 
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Жители Московского района Минска начали получать уведомления, где говорится об ошибках в жировках за март, сообщает Мингорисполком в своем Telegram-канале. В...
 
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