|
Минчане получают уведомления об ошибках в жировках за март. Мингорисполком заявил, это фейк
Источник материала: ОНТ
Жители Московского района Минска начали получать уведомления, где говорится об ошибках в жировках за март,
В приходящих уведомлениях содержится просьба не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за текущий месяц. Как пояснили в Мингорисполкоме, это фейк.
В ведомстве подчеркнули, что все начисления правильные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо до 25 числа.
ФОТО: freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Московского района Минска начали получать уведомления, где говорится об ошибках в жировках за март, сообщает Мингорисполком в своем Telegram-канале. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)