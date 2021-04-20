Люди, которые были на волосок от смерти. Не для слабонервных!

Источник материала: ОНТ

Люди перестали верить в чудеса. В наше время почти все можно объяснить с помощью науки. Но что вы скажете, когда прочитаете истории, где люди выжили с помощью чуда или невероятной удачи?

«Порыбачил»



Фото: lailasnews.com

Алди Новел Адилан, индонезийский подросток, занимался, как и многие, рыбным промыслом. Он следил, чтобы в ловушке для рыб всегда был свет, который привлекает добычу. Эта хижина с ловушкой была посреди моря, ему отправляли туда еду, воду и топливо.

В один из рабочих месяцев был шторм, который разрушил хижину и превратил ее в плавучий дом. Молодой парень 7 недель находился один в открытом море без еды и воды. Единственное, что он мог себе позволить – рыбу, пойманную собственноручно. Но как вы понимаете, это случалось нечасто. Нашли молодого парня матросы судна под флагом Панамы. Алди на тот момент был сильно истощен, его состояние смело можно назвать критическим. Герои с панамского судна отвезли парнишку в Японию, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. А потом вернули домой.

Виновником случившейся ситуации признали работодателя Адилана, который не смог обеспечить работнику безопасное место для труда.

«Приземлились»

1. Житель Тюмени выжил после падения с десятого этажа. Травмы были очень серьезные: перелом ключицы, пострадали внутренние органы, повреждены кости таза. Но человек выжил. Это ли не чудо? Виновником оказался застройщик, который не укрепил кирпичную кладку.



Фото: ng72.ru

2. 14-летняя школьница из Санкт-Петербурга выжила, упав с десятого этажа. Единственной возможной причиной того, что она не погибла, считают выпавший снег.



Фото: iz.ru

3. Студентка из Москвы пережила падение с семнадцатого этажа. Расстояние до земли – 45 метров. Ее спас счастливый автомобиль, который был припаркован в месте падения. Его крыша погасила энергию удара.



Фото: windshieldprosnorth.com

4. Рекордсменкой по падению с высоты без парашюта является Весна Вулович. Сербская стюардесса в 1972 году работала стажером на борту самолета, летевшего в Белград. Через почти час после взлета воздушное судно взорвалось, 27 человек погибли. Однако падение с 10-километровой высоты пережила Весна. Как рассказывает сама счастливица, на момент взрыва она потеряла сознание. А дальше на земле ее спас немец, который определил перелом позвоночника и не стал ее передвигать. Стюардесса сама не понимает, как она могла спастись. Единственное предположение – ее гибкое тело, которое могло уберечь от многих переломов. В 2016 году Весна Вулович умерла на 67-м году жизни.



Фото: m24.ru

«Маленькое чудо»



Фото: news.ykt.ru

Карина Читикова, маленькая героиня из якутского села. Девочка пропала летом, но ее отсутствие заметили не сразу. Мама Карины думала, что ее забрал отец из соседнего села. А он в это время тушил пожары. Но в скором времени родители забили тревогу и начали искать девочку в тайге. День за днем поиски заканчивались одним – разочарованием. Через неделю уже никто не надеялся, что Карину найдут. Она пропала в августе, днем было жарко, но ночью 8 градусов. Последняя надежда была на щенка, с которым ее видели перед пропажей. Так и получилось, дорогу нашел щенок. На 9 день он вывел малышку на дорогу, где по их следам удалось сузить поисковую зону. Через 3 дня после этого напуганную Карину с ее щенком нашли неподалеку от дороги. Малышка была без части одежды, в ссадинах, голодная, но без каких-либо травм. Умный пес уводил Карину из холодных мест, а сама она разбиралась в ягодах, что помогло ей выжить. Местные жители называют эту историю настоящим чудом. В Якутске поставили памятник 3-х летней девочке, которая выжила в тайге.

По материалам сайта iz.ru

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