МИД Беларуси прокомментировал решение США о введении санкций против белорусских предприятий

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало решение властей США о введении экономических санкций против ряда белорусских предприятий. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД сообщает БЕЛТА.

При этом в ведомстве отметили, что, судя по всему, интересы бизнеса и простых белорусов (или даже американцев), равно как стабильность и безопасность в регионе и мире не имеют никакого значения для руководства США. «Возможно потому, что расплачиваться за последствия таких безответственных поступков нашему региону снова придется самостоятельно», – отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что в качестве ответа на деструктивные меры США Беларусь подготовит ассиметричные ответные санкции.

В МИД также подчеркнули, что любой прогресс в двусторонних отношениях возможен только в результате взаимоуважительного диалога.

Фото: БЕЛТА

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