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Кому нельзя есть овсяную кашу? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Овсянка – самый популярный завтрак. Существует масса вариантов приготовления этого вкусного и полезного блюда. Однако далеко не всем можно увлекаться овсяной кашей,
Употреблять овсяную кашу не стоит людям, страдающим от болезней пищеварительного тракта. В частности тем, у кого наблюдается синдром раздраженного кишечника.
ФОТО: freepik
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Овсянка – самый популярный завтрак. Существует масса вариантов приготовления этого вкусного и полезного блюда. Однако далеко не всем можно увлекаться овсяной...
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