Кому нельзя есть овсяную кашу? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Овсянка – самый популярный завтрак. Существует масса вариантов приготовления этого вкусного и полезного блюда. Однако далеко не всем можно увлекаться овсяной кашей, рассказала диетолог Роксана Эсани.

Употреблять овсяную кашу не стоит людям, страдающим от болезней пищеварительного тракта. В частности тем, у кого наблюдается синдром раздраженного кишечника.

ФОТО: freepik





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